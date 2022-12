Conheça os óleos essenciais mais procurados para trazer boas energias

Os óleos certos podem auxiliar no benefício da saúde e bem-estar como um todo, mas também promover a atração de boas energias para 2023 (foto: Pixabay) Os ritos que marcam a passagem de ano, pelo menos aqui no Brasil, são diversos: vale cores atribuídas aos desejos para o próximo ano, simpatias, pular sete ondas, comer romã e guardar as sementes. Algumas pessoas fazem questão destas que são verdadeiras tradições de ano-novo e a aromaterapia lança mão dos benefícios dos óleos essenciais para atrair muita energia positiva, prosperidade, saúde e outros desejos.

"A aromaterapia é uma ciência em constante estudo e evolução, com eficácia comprovada através de inúmeros estudos e que estimula as células nervosas através das substâncias que compõem os óleos essenciais. Saber utilizar com respeito o que a natureza nos oferece é um privilégio, que nos possibilita conectar energeticamente com o universo e ter em troca energias vibracionais que nos beneficiam do ponto de vista físico, mental e espiritual", afirma Fábián László, aromatólogo, cientista e fundador da Laszlo Aromaterapia. Sob orientação de um profissional da área, os óleos certos podem auxiliar no benefício da saúde e bem-estar como um todo, mas também promover a atração de boas energias para 2023.

Óleo essencial de canela Promove a abundância financeira. Ele ajuda a trazer mais coragem e segurança para enfrentar obstáculos e desafios, afinal, não há realização de sonhos sem ação!





Óleo de Jasmin ou Ylang Ylang





Óleo de laranja ou bergamota

Para quem busca equilíbrio emocional. Em tempos de excesso de informação, ansiedade exacerbada e busca constante por resultados; saúde mental é luxo e já sabemos que cuidar da saúde mental é cuidar também da saúde física. Estes óleos podem ser associados com o óleo essencial de lavanda, que é um verdadeiro coringa na aromaterapia , pois ajuda no equilíbrio das emoções, promovendo tranquilidade e calma.





Óleos Essenciais - Como utilizar

A melhor forma para se utilizar os óleos essenciais são por meio dos colares aromáticos ou difusores pessoais de ambiente.

Alguns óleos têm contraindicações. Por isso, é recomendado procurar o acompanhamento de um aromaterapeuta, profissional que pode indicar os melhores óleos de acordo com a necessidade de cada pessoa.

Indicado para quem quer encontrar um amor, pois os óleos auxiliam no resgate da autoestima, autoconfiança e brilho interior.