Toque e aroma: visitantes vivenciam um ambiente harmônico e sustentável

No setor de destilação, é possível trabalhar a memória olfativa e conhecer as propriedades medicinais (foto: Rodrigo Câmara/Divulgação)







Com esta preocupação do cuidado e respeito com a terra, nas visitas ao sítio, Cristiane promove uma verdadeira experiência sensorial para quem deseja saber mais sobre a cura que pode vir da terra.



Além de conhecer a área onde são cultivadas as quase 10 espécies de plantas aromáticas do espaço (além das frutíferas e gêneros alimentícios), os turistas que visitam o sítio, em Santana dos Montes, passam pelo laboratório onde é feita a destilação dos óleos, recebem uma explicação sobre a função e uso de cada um. A ideia é permitir ao visitante um mergulho no universo de substâncias derivadas da natureza.



“A experiência inicia-se com um passeio pelas plantações, onde faço uma explanação como foi a sucessão do plantio e por que escolhi este design para o espaço, que tem o objetivo de criar um ambiente harmônico, sustentável e com uma variedade de plantas aromáticas, frutas e paisagismo. Durante o passeio, é possível tocar e sentir todo o aroma que exala no ambiente”, comenta a bióloga Cristiane Alves Barbosa Costa, proprietária da Renascer Produtos Naturais.

“Na área de destilação, é possível sentir o quanto é poderoso e penetrante o aroma dos óleos. Neste momento, trazemos nossa memória olfativa e lembramos do conhecimento que todos já temos sobre as propriedades das plantas medicinais. Recordações são despertadas”, conta.

Sítio em Santana dos Montes é o local onde são produzidos os óleos (foto: Rodrigo Câmara/Divulgação)





PANDEMIA



Cristiane lembra que, com a chegada do inverno, com as temperaturas oscilando muito e com a diminuição da umidade do ar, todos ficam propícios a doenças, como gripes, problemas respiratórios, sinusite e bronquite: “E os óleos são eficazes no alívio dos sintomas ocasionados por doenças respiratórias usadas via inalação”.

Os turistas escolhem os produtos sentindo o frescor da natureza (foto: Rodrigo Câmara/Divulgação)

Farmácia natural em um vidro de 10ml

A bióloga destaca ainda o uso dos óleos essenciais na cosmética: “A pele é responsável por regular a temperatura, excretar substâncias e exercer uma barreira protetora contra bactérias e vírus presentes no meio ambiente. A pele absorve o que colocamos sobre ela, e o uso de cosméticos que contêm substâncias tóxicas ou cancerígenas pode, ao longo dos anos, trazer problemas à saúde”, diz.

“Já os cosméticos naturais com óleo essencial na sua composição vão agir de forma integral sistêmica no organismo, tratando a pele, as emoções e o equilíbrio hormonal, sem trazer malefícios como os cosméticos convencionais.”

De acordo com a especialista, são várias as aplicações, como em melasma, dermatite, alergias, psoríase, acne, micose, furúnculo, queda de cabelo, rugas, marcas de expressão, oleosidade, pele seca, celulite, estrias.

Com tantos benefícios, Cristiane enfatiza que os óleos essenciais, devido à complexidade química e por serem a inteligência imunológica evolutiva das plantas, servem para mais de uma função. Um mesmo óleo pode tratar inúmeras enfermidades no campo físico e emocional. E uma enfermidade pode ser tratada com diferentes óleos. “Por exemplo, o alecrim (Rosmarinus officinalis) é indicado na expectoração do muco, alivia dores de cabeça, estimula a memória e a concentração, se usado via inalação. É também um excelente tônico capilar, usado na pele acneica e redução de oleosidade via uso tópico”, acrescenta.

“Então, em vez de comprar um produto para tratar cada questão citada acima, com um mesmo óleo podemos ter uma farmácia natural em casa em um vidrinho de 10ml. Com determinados óleos, é possível cuidar de toda a família, promovendo, além da saúde, o bem-estar no dia a dia. São eles: alecrim, hortelã-pimenta, lavanda, laranja doce, tea tree, copaíba e gerânio.”

Cristiane reforça as funções positivas dos óleos essenciais, mas alerta: “Nessa busca incessante pelo uso dos óleos, é visível o aumento da qualidade de vida de forma 100% natural de toda a família. São inúmeras as atuações dos óleos no organismo. No entanto, é de suma importância ter uma orientação no uso, pois mesmo sendo um produto natural é altamente concentrado”.





ANIMAIS



O óleo essencial é tão potente que a bióloga lembra que até mesmo os animais podem ser medicados com a aromaterapia: “Hoje em dia, usam-se muito os óleos essenciais nos cuidados dos pets e até mesmo nas criações de abelhas, onde os produtores colocam o óleo nas caixas para atrair os enxames, que se guiam pelo cheiro.”

“Nos cães e gatos, por exemplo, cada vez mais vemos animais com problemas ligados ao estresse, ansiedade e dermatites. Aí, é o caso de usarmos a melaleuca, que combate os mais diferentes tipos de micro-organismos. Eu tratei as dermatites da minha cachorra com óleos essenciais.”

A produção





Em junho e julho é tempo de preparar as mudas no viveiro, e de setembro a dezembro – quando ocorre a floração das plantas e a poda – é hora da destilação. Para alcançar os cerca de 30 litros de óleos essenciais por ano, Cristiane Costa precisa cultivar de 4 a 5 mil pés de planta. "Para produzir 10ml de óleo, são necessários 10kg de planta", explica. Tradicionalmente, os óleos com mais saída são os de lavanda (com propriedades calmantes, usado para tratamentos de pele e em cosméticos) e melaleuca (antifungicida, antibactericida e usado para o tratamento de dermatites e picadas de inseto).

naturais.kyte.site e @renascerprodutosnaturais.

Os óleos essenciais têm três vias de ação no organismo:





1 – Fisiológica-física: ação sobre o metabolismo e fisiologia do corpo. Propriedades anti-inflamatórias, anti-infecciosas, expectorante e hormonais





2 – Psicológica-emocional: ação sobre o campo mental-emocional





3 – Energética-vibracional: ação sobre a frequência energética do corpo









As formas de uso





1 – Uso tópico





» Aplicação direta: utilização de óleos essenciais diretamente no local afetado





» Massagem/cosméticos: diluir os óleos essenciais em bases carreadoras, que podem ser óleo vegetal, géis e cremes





» Compressas: em um recipiente com 1 litro de água, coloque de 3 a 6 gotas de óleo essencial





» Banho: adicionar 3 a 6 gotas na banheira









2 – Inalação





Processo de absorção dos óleos essenciais por meio da difusão atmosférica, atuando na memória, hormônios e as emoções por meio do sistema olfativo





» Difusão por aromatizadores





» Colares difusores





» Inalação direta





» Perfumes





3 – Ingestão





Pratica usada em alguns países, mas sempre sob orientação de um profissional da saúde. Todas as formas de uso são eficazes e a escolha vai depender do que pretende ser tratado.