Apaixonados por óleos essenciais encontram um laboratório a céu aberto

A bióloga Cristiane Alves Barbosa Costa acredita no poder transformador que vem da natureza (foto: José Geraldo Dutra/Divulgação) Em um mundo acelerado, com incertezas afloradas desde a instalação da pandemia e o estresse como parte da vida, a busca pelo bem-estar a partir de produtos mais naturais e caminhos alternativos são uma realidade, até dos mais céticos. Os óleos essenciais entram nesta prateleira.



Sua utilização e o conhecimento das propriedades curativas remontam às civilizações chinesa e egípcia, sendo considerada uma das mais antigas formas de medicina e cosmética. Mas foram os árabes, especialistas na extração das substâncias aromáticas, que redescobriram a arte da destilação egípcia e elaboraram um processo que se aplica até hoje.

Em Santana dos Montes, interessados em conhecer mais sobre o universo dos óleos essenciais encontram um laboratório a céu aberto, nesta pequena cidade que faz parte da Estrada Real e do Circuito Turístico Villas e Fazendas, e a apenas 140 quilômetros de Belo Horizonte. Se por algum tempo, o tratamento de dores e outras enfermidades com plantas e seusderivados era visto como algo excessivamente alternativo pela medicina tradicional, atualmente ele é adotado por cada vez mais práticas profissionais clássicas, como farmácia, fisioterapia e enfermagem, como parte do processo de cura.

Cristiane Alves Barbosa Costa, nascida na zona rural de Santana dos Montes, é uma dessas pessoas que acredita no poder transformador que vem da natureza. Sua paixão tem raízes familiares (os pais são agricultores) e cresceu com o curso de biologia da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop): “Eu me apaixonei de vez pelo reino das plantas, por ver como tudo na vida se encaixa, como as plantas e animais coexistem”.

Composição química pode ter entre 20 a 200 substâncias (foto: pixabay)

Com esse espírito, há dois anos Cristiane destina três hectares de terra de um sítio em Santana dos Montes para todo o processo de produção dos óleos essenciais, do desenvolvimento de matrizes, produção de mudas e destilação do produto. No local, ela faz também o engarrafamento, a rotulagem e recebe visitantes interessados em aprender mais sobre esse universo. Assim nasceu a Renascer Produtos Naturais.

Cristiane enfatiza que óleos essenciais são compostos naturais voláteis, produzidos pelas plantas que atuam na proteção contra parasitas e insetos, e desempenham um papelimportante na polinização, entre outras funções no metabolismo das plantas. “Os óleos essenciais são extraídos por diferentes técnicas de destilação e prensagem a frio das cascas. E a aromaterapia é uma ciência baseada na fitoterapia, que utiliza os óleos essenciais extraídos das plantas medicinais para tratar diversas enfermidades e promover a saúde integral sistêmica, explica.

“Os óleos essenciais para fins medicinais e estéticos são usados desde o antigo Egito. Os primeiros estudos em laboratório têm registro com René – Maurice Gattefossé (1881-1950), que descobriu acidentalmente o poder cicatrizante do óleo essencial de lavanda, ao sofrer uma queimadura na mão”, relata Cristiane.

Atualmente, Cristiane destaca que há mais de 22 mil artigos com o termo “essential oil“ na PubMed, a maior plataforma de artigos científicos sobre saúde do mundo. A maioria dos óleos tem propriedades antissépticas (age contra vírus, bactérias e fungos), por serem produzidos pelas plantas para atuar contra esses micro-organismos.





Reações



Alguns destes óleos - alecrim, laranja-doce, lavanda, gerânio, hortelã, manjericão – quando inalados e em contato com o cérebro –, vão desencadear uma cascata de reações que promovem sensações de relaxamento, alívio de crises de ansiedade e de depressão. As propriedades terapêuticas estão relacionadas aos princípios ativos contidos na composição química, que pode ter de 20 a 200 substâncias. “Devido a essa complexidade de moléculas, os óleos essenciais têm uma ampla atuação no tratamento de enfermidades em apenas uma gota”, destaca a bióloga.

Cristiane conta que existe uma variedade de plantas aromáticas de onde são extraídos os óleos essenciais. A região de Santana dos Montes, por ter solos férteis, com matas bem preservadas, ricas em nascentes e estações climáticas bem definidas, se torna favorável à agricultura. “Antes de falar em óleo essencial, temos que entender que o processo se inicia na agricultura ou extrativismo sustentável. Então, um produtor de óleos essenciais tem que ter a alma de agricultor e o espírito de alquimista, conhecer os ciclos das plantas e a interação delas com o meio ambiente.”