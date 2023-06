Óleos essenciais promovem bem-estar físico, emocional e espiritual

683

"Os óleos essenciais são procurados, por exemplo, para quem teve perda olfativa após contrair o coronavírus" Romana Raslan, aromaterapeuta e naturopata





Os óleos essenciais são compostos voláteis, naturais, líquidos, 100% puros, encontrados nas plantas, em sua totalidade - nas raízes, tronco, casca, folhas, flores, frutas e resinas. Protegem as plantas contra ameaças, além de promover sua reprodução saudável.





Usados em seres humanos, em massagens corporais, compressas, banhos, inalação ou vaporização, têm ação terapêutica, pelas propriedades medicinais em si e também pelo aroma. Esse é um braço da medicina natural e homeopática milenar que conquista adeptos pelo mundo, e volta a ocupar o lugar de protagonismo para quem pretende levar uma vida mais saudável, da forma mais natural possível.





Aplicados na aromaterapia , os óleos essenciais ajudam a promover bem-estar físico, emocional e espiritual, e também levam boas vibrações quando usados nos ambientes da casa. Ainda no Egito antigo, as plantas aromáticas eram usadas em infusões e embalsamentos, nos cosméticos e para tratar doenças. Os benefícios são mesmo importantes: por serem rapidamente absorvidos pelos receptores olfativos, esses compostos podem auxiliar no controle da frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e estresse, de forma rápida e eficiente, e essa lista é interminável.





Quando o assunto é saúde, é fundamental, dessa forma, considerar os aspectos físico e mental, e com os óleos essenciais não é diferente. “Eles são uma forma de cuidado natural. Trabalham cada pessoa como um todo, considerando o emocional e as condições físicas e o equilíbrio entre tudo isso. Sua aplicação vai desde problemas respiratórios a questões de humor, procrastinação, depressão, ansiedade e insônia”, exemplifica a empresária, aromaterapeuta e pós-graduada em naturopatia Romana Raslan.









A empresária é proprietária da loja Alma Phyto, que funciona há dois meses na Savassi, em Belo Horizonte. Ela conta que tem observado uma maior procura pelos óleos essenciais, assim como por produtos de cuidados naturais. "Principalmente depois da pandemia. Os óleos essenciais são procurados, por exemplo, para quem teve perda olfativa após contrair o coronavírus”, aponta.

Romana mudou de carreira depois de se aprofundar nos conhecimentos sobre os benefícios dos cuidados naturais. Migrou da atuação como empresária do ramo de prestação de serviços e ingressou em cursos de aromaterapia, ervas, chás e cosméticos naturais. Ela conta que o diferencial dos óleos essenciais está relacionado à concentração da matéria-prima, ou seja, de onde são extraídas as propriedades fitoquímicas das plantas – na quantidade encontrada in natura são bem mais poderosas.





Na loja em BH, ela comercializa produtos de marcas certificadas, que fornecem a cromotografia (como se fosse uma fotografia das propriedades fitoquímicas dos óleos), uma garantia de qualidade dos compostos. A linha de aromaterapia se estende ainda pelos blends, como são chamadas as misturas de óleos diferentes, base de inaladores naturais orgânicos, difusores, bastões que contêm os óleos essenciais e podem ser inalados, e rollons, dispositivos para aplicar óleos essenciais individuais ou misturas de óleos essenciais topicamente. “Uma mistura relaxante pode ser a lavanda associada com manjerona ou patchouli, diluída em óleo de semente de uva ou rosa mosqueta”, cita Romana.











A aromaterapeuta reforça, por outro lado, a importância de usar os óleos essenciais com o conhecimento necessário – não fazer nada em casa, sem orientação. “Quando a proporção de diluição e concentração, a forma de extração ou o uso não estão corretos, os óleos essenciais podem ser maléficos, e por isso é preciso ter cautela. Em contato direto com a pele, há chance de queimaduras. Se usado em uma ferida erroneamente pode aumentá-la, na alimentação ocasiona intoxicação ou pode piorar uma gastrite”, alerta.

Aromaterapia faz parte do SUS

A dermatologista Geisa Costa explica a diferença entre óleo essencial e óleo vegetal. O primeiro é extraído de caules, folhas, raízes, galhos, flores, troncos, sementes e cascas (frutas) e as substâncias encontradas são altamente complexas e concentradas. O segundo é uma gordura extraída de plantas, sementes e grãos. “O óleo vegetal é utilizado para diluir o óleo essencial, uma vez que este não pode ser aplicado diretamente na pele”, esclarece.





Existem óleos com ação cicatrizante e calmante que servem como coadjuvantes em alguns tratamentos, entre eles, a acne, explica a médica. “Outros preservam a umidade da pele e previnem os sinais do envelhecimento, e outros minimizam a seborréia e até ajudam no crescimento dos fios. Podem ser usados para hidratar a fibra capilar, fortalecer as unhas e acalmar a pele”, pontua.





Por outro lado, Geisa fala sobre a importância de fazer um teste antes de utilizá-los, principalmente na pele e nos cabelos. As contraindicações são basicamente para gestantes, crianças e pessoas com hipersensibilidade na pele. “O ideal é sempre ter o respaldo e o acompanhamento do dermatologista.”





A aromaterapia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um recurso terapêutico e, no Brasil, é uma das técnicas listadas nas Práticas Integrativas e Complementares utilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) , auxiliando no tratamento de ansiedade, depressão, insônia, enxaqueca, alergia, entre outras condições - faz parte do cuidado integral de pacientes com transtornos mentais graves em algumas instituições, incluindo centros de reabilitação.





Paula Molari Abdo, farmacêutica pela Universidade de São Paulo (USP), diretora técnica da farmácia de manipulação Formularium, especialista em atenção farmacêutica pela USP e membro da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), quando são inalados, o olfato reconhece as moléculas dos óleos essenciais por meio de seus receptores, provocando alterações emocionais e fisiológicas associadas ao sistema límbico, região do cérebro responsável por emoções e comportamentos sociais.





“Vale lembrar que o acompanhamento médico é indispensável, não sendo possível utilizar somente os óleos essenciais para o tratamento de doenças ou sintomas. Contudo, em situações em que não há algo patológico, eles são excelentes alternativas na intervenção dos desequilíbrios emocionais”, orienta.