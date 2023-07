683

Dia Internacional do Autocuidado: data foi instituída pela OMS tem como objetivo conscientizar e engajar as pessoas na tomada de decisões em relação à própria saúde 5882641/ Pixabay





O Dia Internacional do Autocuidado é celebrado no Brasil e no mundo no dia 24 de julho. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e tem como objetivo conscientizar e engajar as pessoas na tomada de decisões em relação à própria saúde.





Mente sã, corpo são

"É importante entendermos que saúde mental é prioridade, não é gasto, não é desperdício, e precisa ser parte da rotina. Vale também investir em alternativas para cuidar da saúde mental, praticar exercícios físicos: a atividade física reduz os níveis de ansiedade e estresse, além de estar entre as práticas favoritas para cuidar da mente e do bem-estar. Coisas mais simples como tempo com amigos, cuidar da alimentação, tirar um tempo para o ócio, para você, sem trabalho, sem cobrança, também são parte do autocuidado. Mas nada disso adianta se você não aprende a dar limites para o mundo e se não estabelece acordos para dividir a carga do dia a dia", pontua a psicanalista e CEO do Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas (Ipefem), Ana Tomazelli.

Além dos cuidados com a mente, que são cruciais, os cuidados com o corpo também fazem parte das rotinas de autocuidado. “Os cuidados com o corpo impactam também na saúde mental, pois mexem diretamente com a autoestima, com a sensação de bem-estar. Ambos devem caminhar juntos. O bem-estar estético se trata de valorizar a beleza de cada pessoa, para que ela se sinta bem consigo mesma. Isso tem o poder de transformar vidas”, destaca a especialista em estética Victória Mezêncio.

Aprenda cinco dicas simples para aplicar no dia a dia no processo de autocuidado

Mexa-se! A atividade física é comprovadamente uma ferramenta poderosa de autocuidado. A prática reduz o estresse, sintomas de ansiedade e quadros depressivos, melhora a qualidade do sono, potencializa a capacidade de aprendizagem, melhora a força e a flexibilidade, ajuda a manter a pele mais bonita e previne a mortalidade por doenças crônicas como pressão alta e diabetes, entre outros inúmeros benefícios. A dica é encontrar uma atividade que traga prazer, podendo ser até uma simples caminhada pelo bairro ao menos três vezes por semana. Cuide do sono: O sono é importante para a saúde física e mental. Durante o descanso profundo, o corpo trabalha para repor energias e regular o metabolismo. Dormir bem contribui para diminuir o risco de desenvolver doenças como diabetes e problemas cardiovasculares, além de reduzir o estresse e melhorar o humor e a concentração. Cuidados com a pele: Manter uma rotina de skincare é algo que vai muito além da estética, e tem a ver com a saúde do maior órgão do corpo humano. Além disso, esse é um momento de relaxamento, em que o foco é cuidar de si mesma. Além dos cuidados diários, é válido consultar um especialista para intervenções estéticas mais aprofundadas, valorizando a beleza natural de cada fase da vida. Cuide da mente: Conversar sobre os sentimentos é uma prática de autoconhecimento de grande importância, e que ajuda a prevenir problemas de saúde mental e até mesmo física. Com a ajuda de um profissional em sessões de terapia, o ganho em qualidade de vida é incomparável. Cuide da sua saúde física: Com a correria do dia a dia, não é raro deixarmos de lado os cuidados com a saúde, sobretudo se não há sintomas aparentes ou nenhuma queixa física. Programe-se para visitar o médico e realizar um checape geral para checar como está a saúde do seu corpo e realizar os ajustes e tratamentos necessários para uma vida mais leve e saudável.