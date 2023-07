683

A bolsa térmica é um recurso para aplicação de frio ou calo. Se aplicada quente é indicada para a diminuição de tensões e dores musculares, alívio de cólicas (em bebês, menstruais e abdominais) Mercur/Divulgação





Sabia que a termoterapia pode ser um movimento de cuidado com a vida? A prática demonstra que o cuidado pode começar nos pequenos movimentos diários, seja consigo, com o outro ou com o planeta. Um exemplo disso ocorre nos dias frios, quando as temperaturas caem muito e a aplicação de termoterapia pode proporcionar bem-estar e relaxamento muscular.





A touca térmica gel para enxaqueca pode ser usada para aplicação de frio terapêutico, um tratamento não invasivo e, proporciona o alívio dos sintomas de enxaqueca, pós-traumas, pancadas, edemas e hematoma Mercur/Divulgação





1 - Máscara gel: pode ser usada como aplicação de quente ou frio, é indicada para ativar a circulação e proporcionar o relaxamento na área dos olhos, alívio da dor em casos de enxaquecas, sinusites, olheiras, inchaços, entre outros.



2- Bolsa térmica gel para os olhos: pode ser usada por meio de termoterapia quente ou fria. É indicada para aliviar inchaços, olheiras e afecções nas pálpebras, auxilia na recuperação de pós-operatório e promove o relaxamento.



3 - Bolsa térmica gel para seios: com formato anatômico recobre totalmente a mama e pode ser usada para termoterapia com calor ou frio. É indicada para tratamento de processos inflamatórios, recuperação em pós-operatório, desmanche de caroços que se formam durante a amamentação e contra a flacidez. Também ajuda a tonificar os seios.





4 - Bolsa térmica natural (BTN): é um recurso sustentável para aplicação de frio ou calor, feita de algodão reciclado ou orgânico, com caroços da palmeira juçara e cultivados em processo agroecológico. Quando aplicada quente é indicada para a diminuição de tensões e dores musculares, alívio de cólicas (em bebês, menstruais e abdominais), relaxamento e aquecimento corporal, gerando conforto e bem-estar. Já para a aplicação de frio é indicada para diminuição de dores musculares decorrentes de traumas e pancadas, atenuação de olheiras e inchaços do rosto, relaxamento e descanso para a área dos olhos (em especial usuários de lente de contato e quem trabalha muito tempo em frente ao computador), pós-operatórios de cirurgias faciais (plásticas, odontológicas), entre outros.





5- Bolsa de água quente:



desenvolvida em latéx natural é indicada para aplicação de calor no tratamento de dores, alívio de estresse e lesões musculares e articulações.

6 - Touca térmica gel para enxaqueca: pode ser usada para aplicação de frio terapêutico, um tratamento não invasivo e, proporciona o alívio dos sintomas de enxaqueca, pós-traumas, pancadas, edemas e hematomas.



7 - Suporte com bolsa térmica gel para tratamento orofacial e DTM: para tratamento é indicada para a aplicação de frio ou calor. Na aplicação de termoterapia quente pode ser usada para o alívio das dores e tensões musculares decorrentes do bruxismo, da DTM e DOF - espasmos musculares associados ou não a travamentos mandibulares e estalos articulares. Quando usada com a aplicação de frio quando em processos inflamatórios da face, pós-traumas, edemas e hematomas, pós-cirúrgico, entre outros.