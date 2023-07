Descubra os cuidados para uma alimentação adequada no inverno

Supervisora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, Ana Paula Gonçalves conta que, no frio, o corpo tem um gasto energético acima do habitual para nos manter aquecidos e, apesar disso, não é preciso exagerar nas porções dos alimentos.Além disso, no inverno, as pessoas ficam expostas a gripes, resfriados e outras infecções respiratórias, o que demanda uma atenção especial ao cardápio. “Uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais, ajuda a fortalecer o sistema imunológico , tornando-o mais capaz de combater essas doenças”, complementa a nutricionista.

Uma dieta equilibrada e variada, com foco em alimentos saudáveis e naturais, contribui para o bem-estar geral durante essa estação. Além disso, alguns alimentos têm propriedades termogênicas, capazes de aumentar a temperatura do corpo quando são digeridos.Leia também: Descubra quais alimentos ajudam a comer menos no inverno Desse modo, “o consumo de alimentos como sopas, chás e especiarias pode ajudar a manter o corpo aquecido e confortável durante as baixas temperaturas”, salienta a nutricionista, que traz uma última dica: “Se for difícil comer salada em climas mais frios, escolha opções que possam ser refogadas com azeite, como repolho, couve, espinafre e vagem”, recomenda a nutricionista.