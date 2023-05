Especialista alerta para os casos de gripes e pneumonia neste período que podem levar a internações e até a óbitos

683

Pessoas que não se vacinaram tendem a adoecer mais no inverno (foto: Freepik)

Com o início das baixas temperaturas, algumas doenças se tornam mais presentes, como a gripe e a pneumonia, principalmente, quando as pessoas não tomam as vacinas. A Analista de Vacinas do Laboratório São Paulo, Raquel Gomes,alerta para a importância das vacinas da gripe , Covid-19 e P13 (Vacina Pneumocócica Conjugada 13 – Valente (VPC13) para que as pessoas aumentem a imunidade neste período e evitem casos graves e internações.









De acordo com Raquel Gomes, as pessoas estão com medo da reação das vacinas e tem deixado de se vacinarem e esquecendo a gravidade das doenças e possíveis sequelas, como uma pneumonia grave, gripe e a Covid-19 , que podem levar a internação. “A população precisa se conscientizar que a melhor maneira de criar imunidade contra os vírus é tomando as vacinas recomendadas. Só assim vamos conseguir controlar essas doenças, principalmente no período do frio, em que os sintomas são parecidos”, lembra Raquel.









LEIA MAIS: Instituto Butantan inicia desenvolvimento de vacina contra gripe aviária



Raquel Gomes lembra que em 2021 surgiu o vírus H3N2, que levou muitas pessoas a ficarem internadas, devido à falta de vacinação.“Quando as pessoas deixam de tomar uma vacina e se proteger e ela abre espaço para a forma mais grave do vírus. Quanto mais gente vacinada, melhor o controle contra o surgimento de novos vírus”, explica Raquel.





A vacina está indicada para todas as pessoas a partir dos seis meses de vida, principalmente aquelas de maior risco para Neste período de temperaturas mais baixas, a população precisa se prevenir contra os vírus que circulam nesta época e tomar vacinas importantes, como a da gripe, P13 e Covid-19. Na rede privada, a vacina da gripe é a quadrivalente com duas cepas de vírus A e duas cepas de vírus B (AH1N1 + AH3N2 B B). A vacinação deve ocorrer antes do inverno, período de maior incidência das doenças respiratórias, assim teremos tempo de desenvolver anticorpos e diminuir o número de casos e a gravidade destes.A vacina está indicada para todas as pessoas a partir dos seis meses de vida, principalmente aquelas de maior risco para infecções respiratórias , que podem ter complicações e a forma grave da doença. A vacina só é contraindicada para pessoas com alergia grave (anafilaxia, a algum componente da vacina ou a dose anterior). Em caso de febre, deve-se adiar a vacinação até que ocorra a melhora.