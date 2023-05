Hepatites são a maior causa de câncer de fígado; vacina previne

683

As hepatites B e C são os tipos que, diante de complicações, podem levar ao câncer de fígado













Não há cura, mas há vacina e tratamento, para o tipo B. Não há vacina para o tipo C, mas existe cura para esse tipo de hepatite em mais de 95% dos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Os tratamentos com antivirais de ação direta (DAA) em geral duram de 8 a 12 semanas e eliminam a infecção.

“A infecção crônica por vírus do tipo B ou C é a maior causa de câncer de fígado, não necessariamente passando por uma cirrose antes”, diz Bruna Zaidan, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Patologia. "Por isso, é muito importante prevenir e detectar precocemente estas hepatites para evitar que elas compliquem e venham a causar cirrose ou câncer.”





A principal forma de prevenção da infecção pelo vírus da hepatite B é a vacina, que está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para todas as pessoas não vacinadas, independentemente da idade.



Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade (vacina pentavalente). Já para a população adulta, o esquema completo se dá com aplicação de três doses.

Vacina e outras formas de prevencão

Outras formas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde, e que servem também para outros tipos, são: usar camisinha em relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal que possam ter contato com sangue, como lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, material de manicure e pedicure, equipamentos para uso de drogas, para fazer tatuagem e para colocação de piercings.





As hepatites são, geralmente, doenças silenciosas. Por isso, algumas pessoas só percebem o problema quando ela já evoluiu para algo pior.



Em caso de suspeita de câncer no fígado, o patologista é o médico que faz a análise de biópsia para o diagnóstico preciso, que é importante para a definição de tratamento, se precisar.







É fundamental prevenir e cuidar das hepatites, que podem evoluir para outras enfermidades como cirrose e câncer de fígado. A campanha Maio Vermelho alerta para esta conscientização.