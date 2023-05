Sintomas e riscos das hepatites A e B: o que fazer para se proteger?

683

As complicações das hepatites A e B podem ser graves e até mesmo fatais (foto: Reprodução)





O médico e diretor técnico da clínica Salus Imunizações, Marco César Rodrigues Roque, explica que, por isso, é importante tomar medidas de prevenção, como lavar as mãos com frequência, consumir alimentos e água seguros, usar preservativos em todas as relações sexuais, não compartilhar objetos que possam estar contaminados com sangue e buscar a vacinação para as hepatites.

Os sintomas das hepatites podem variar de acordo com o tipo de hepatite e a gravidade da infecção. Algumas pessoas com hepatite podem não apresentar sintomas, enquanto outras podem apresentar sintomas graves.

Sintomas mais comuns das hepatites

Hepatite A:

Fadiga;

Náusea e vômito;

Perda de apetite;

Febre;

Dor abdominal;

Icterícia (amarelamento da pele e dos olhos)

Hepatite B:

Fadiga;

Náusea e vômito;

Perda de apetite;

Febre;

Dor abdominal;

Icterícia (amarelamento da pele e dos olhos);

Dores nas articulações;

Coceira na pele;

Urina escura;

Fezes claras Portadores crônicos do víirus da hepatite B

Vale lembrar que algumas pessoas podem ser portadoras crônicas do vírus da hepatite B e não apresentar sintomas por muitos anos. Por isso, é importante fazer exames de sangue regulares para monitorar a presença do vírus no organismo.

A vacinação é uma medida importante para prevenir a hepatite A e a hepatite B. As vacina da hepatite são muito eficazes na prevenção da doença e pode ser encontrada em clínicas particulares.

Quem pode tomar a vacina?

A vacinação é recomendada para grupos prioritários, como crianças, profissionais de saúde, viajantes e pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, e também para pessoas que têm doenças do fígado, que usam drogas injetáveis ou que têm contato próximo com pessoas infectadas.

Já a vacina da hepatite B é a forma mais eficaz de prevenir a doença. Ela é recomendada para grupos prioritários, como recém-nascidos, crianças partir dos 12 meses, adolescentes, adultos, idosos, profissionais de saúde, pessoas com doenças sexualmente transmissíveis , gestantes e pessoas que vivem com HIV/Aids. A vacinação também é indicada para pessoas que têm contato com sangue ou fluidos corporais em ambientes de saúde, pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais e pessoas que usam drogas injetáveis.





"Além de prevenir a doença, a vacinação também ajuda a reduzir a transmissão das hepatites A e B, protegendo a saúde individual e coletiva. A vacinação é segura e eficaz, e seus benefícios superam em muito os riscos de possíveis efeitos colaterais. Por isso, é importante seguir as recomendações médicas e tomar as vacinas indicadas para a prevenção das hepatites", destaca Marco César Rodrigues Roque.

"A hepatite A e a hepatite B são doenças graves que podem ter complicações sérias se não forem tratadas adequadamente. A vacinação é uma medida importante para prevenir a doença e reduzir a transmissão das hepatites A e B, protegendo a saúde individual e coletiva. Por isso, é importante buscar atendimento médico imediato se você suspeitar que possa estar com hepatite A ou B, e seguir as recomendações médicas para o tratamento e a prevenção da doença", alerta Marco César Rodrigues Roque.





