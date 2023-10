Segundo a American Stroke Association, uma divisão da American Heart Association, cessar o hábito de fumar e se alimentar bem são benéficos ao coração e também ao cérebro. A entidade alerta para o envelhecimento longevo - o qual visa um corpo e cérebro saudável.





Ainda de acordo com a American Stroke Association, a cada 40 segundos alguém nos EUA tem um acidente vascular cerebral e 80% das doenças cerebrais podem estar ligadas às cardiovasculares. O AVC é a quinta causa de morte por lá e 99% dos americanos adultos têm pelo menos um dos sete riscos para a saúde cardiovascular , o que leva a um cenário no qual três em cada cinco deles desenvolveram alguma doença cerebral durante a vida.

No Brasil, os números também chamam atenção. A Sociedade Brasileira de AVC informa que no ano de 2020, dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde (DataSUS), mostram 99.010 mortes por AVC no Brasil (incluindo dados de infarto cerebral, o AVC isquêmico, AVC hemorrágico, hemorragia subaracnóidea e AVC não-especificado como isquêmico ou hemorrágico).