683

Uma das grandes preocupações com os idosos são as mudanças cognitivas durante essa fase da vida, como as relacionadas à memória Freepik

Conforme a ciência avança, a expectativa de vida aumenta e o debate sobre o processo natural de envelhecimento também. Uma das grandes preocupações com os idosos são as mudanças cognitivas durante essa fase da vida, incluindo a memória e doenças que estão relacionadas.





Pequenos esquecimentos são comuns a partir dos 60 anos de idade, e estes lapsos de memória ocorrem em função da morte de neurônios durante o processo de envelhecimento. No entanto, há doenças e comportamentos que comprometem a memória do idoso e suas funções, como demência Alzheimer, problemas com o sono, falta de exercícios físico, carência de estímulos para o cérebro, entre outros.Um estudo publicado na revista científica Journal of Gerontology aponta que ao menos 1,76 milhão de brasileiros com mais de 60 anos vivem com alguma forma de demência, sendo que de 40% a 60% desses casos são de Alzheimer. Mesmo que esse número tenda a crescer, segundo o artigo, é possível desenvolver estratégias de prevenção para que as pessoas idosas adotem e tenham uma melhor qualidade de vida.A professora Nadja Schröder, pós-doutora em Neurobiologia e Comportamento,

elenca aspectos que auxiliam no cuidado e prevenção dos problemas relacionados à memória entre as pessoas mais velhas:



- Estilo de vida saudável: a importância de praticar exercício físico semanalmente, dormir as horas necessárias e o papel da dieta balanceada para a saúde cerebral



- Socialização e interação social: o impacto positivo das relações sociais na memória, como a participação em atividades de grupo e comunidades, voluntariados, entre outros



- Controle de estresse e ansiedade: a importância do cuidado da saúde mental durante o envelhecimento, assim como o controle do estresse e da ansiedade



- Técnicas de memorização: jogos, leituras, aprendizado de novas línguas e atividades recreativas



- Uso da tecnologia: aplicativos e jogos projetados para melhorar a memória, utilizando adequadamente os dispositivos eletrônicos para lembrar de tarefas importantes e estimular o cérebro.