Brasileiros estão em 2º no ranking mundial dos que mais vão a academias

Nos centros urbanos, para evitar a violência ou até mesmo pela comodidade, muitos preferem pagar uma academia para se exercitar (foto: Wayne Howard/Pixabay ) Com o início de um novo ano, as academias recebem uma leva significativa de novos alunos à procura de cumprir promessas de Ano-Novo. Mais de 30% dos brasileiros praticam atividades físicas no nível recomendado, desde caminhada, corrida ou algum outro esporte ao ar livre. Porém, nos grandes centros urbanos, para evitar a violência ou até mesmo pela comodidade, muitos preferem pagar uma academia para se exercitar.





Na ponta oposta do ranking, está a França. Os franceses são os menos entusiasmados quando se trata de se exercitar nas academias, apenas 4% frequentam usualmente.









os Estados Unidos está em 1º no ranking mundial, com mais de 41.190 unidades. Porém, o País fica logo atrás, em 2º lugar, com 29.525 unidades no país. O México e a Alemanha, ficam em terceiro e quarto lugar, respectivamente.



A maior quantidade de academias e a competição pelos alunos, contribui para um menor custo de mensalidade. No Brasil, o custo médio da mensalidade de uma academia é de R$ 110,85, que é um dos menores valores ao levar em consideração todos os outros países do globo. A média mundial é de R$ 196,37 por mês. O Sri Lanka é país onde a mensalidade é a mais barata, somente R$ 41,50 ao mês.



(foto: Reprodução)

