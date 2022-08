Cinco fatos sobre o corpo de quem pratica exercício físico regularmente

De acordo com o IBGE, apenas 30,1% praticam o nível recomendado de exercícios físicos diariamente (foto: karabulakastan/Pixabay )



07:39 - 23/08/2022 Atividade física parece limitar riscos vinculados à COVID, diz estudo Todo mundo sabe que os exercícios físicos são os maiores aliados para manter um estilo de vida saudável, seja com atividades ao ar livre ou em academias. Porém, manter essa rotina ainda não é uma realidade para o povo brasileiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 30,1% praticam o nível recomendado de atividades físicas.Karina Santos, médica de família na Sami, operadora de saúde de São Paulo , listou os principais fatores que beneficiam o corpo de quem pratica exercício físico com regularidade:



1- Reduz a pressão arterial

"Manter a rotina de exercícios, mesmo que seja com caminhadas diárias, ajuda a reduzir a pressão arterial, porque melhora a circulação sanguínea - o que é um grande benefício para quem é hipertenso. A atividade também equilibra os níveis de colesterol bom e reduz o ruim, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares como aterosclerose, infarto ou derrame cerebral."



2 - Fortalece ossos e articulações

"As atividades físicas ajudam a fortalecer os ossos e as articulações por promover o crescimento ósseo e aumentar a resistência dos mesmos. Assim, previne a osteoporose e risco de lesões, quedas e fraturas relacionadas com o enfraquecimento dos ossos."



Pesquisa do The Journal of Sexual Medicine revelou que homens que não praticam atividades físicas têm 50% mais chance de apresentar disfunção erétil do que os que praticam (foto: karabulakastan/ Pixabay )



3 - Traz maior qualidade no sono

"O sono também é afetado com práticas recorrentes de atividades. Um estudo feito pelo Johns Hopkins Center for Sleep, no Howard County General Hospital dos Estados Unidos, mostrou que pessoas que se exercitaram por pelo menos 30 minutos tiveram mais qualidade do sono já no dia da prática. Seja ao dormir mais rápido ou até com a sensação de maior relaxamento e descanso, o sono acaba sendo mais profundo e reparador. Isso se dá devido ao cansaço “positivo” dos ossos após os exercícios".



4 - Aumenta a libido

"Parece até mito, mas não é. Estudos já comprovam que manter uma rotina de exercícios contribui para o aumento da libido e melhor desempenho sexual. Uma pesquisa divulgada pelo The Journal of Sexual Medicine, por exemplo, revelou que homens que não praticam atividades físicas têm 50% mais chance de apresentar disfunção erétil do que os que praticam. E entre as mulheres, as que praticam pelo menos seis horas de exercícios apresentaram níveis mais altos de excitação, desejo e lubrificação do que as sedentárias. Isso se dá graças à melhoria na circulação sanguínea e ao aumento da resistência física."