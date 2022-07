Atividade física ou exercício físico: você sabe qual é a diferença?

O exercício físico colabora para a liberação de endorfinas, hormônios de bem-estar que agem no cérebro, e para a ação das miocinas que atuam na imunidade (foto: Valsan Fox Valsan Fox/ Pixabay )





O exercício físico, por sua vez, considera itens essenciais para garantir o bem-estar físico e o mental. Além da organização já citada pela médica, há objetivos e um contexto social e de tempo. “O exercício físico está ligado a um contexto social em que há concentração e foco para que se atinja um objetivo pré-estabelecido. Há roupas e apetrechos adequados, investimento de tempo e de segurança emocional, algo que vai muito além do ato de apenas se movimentar”, destaca a médica do exercício e do esporte. Liberação de endorfinas e hormônios de bem-estar





Com isso, o exercício físico colabora para a liberação de endorfinas, hormônios de bem-estar que agem no cérebro, e para a ação das miocinas que atuam também na imunidade. Para obter esse resultado, a dica é reservar o tempo na agenda para esse autocuidado e optar por escolhas que se encaixem melhor aos seus gostos e necessidades.









“Geralmente, a resposta do organismo ao exercício físico é alcançada após 30 minutos a uma hora de prática. Mas vale lembrar que o exercício não se resume à academia. Opções como caminhar no parque ou na praia, ioga, pilates ou até mesmo subir e descer escadas - quando feitos com organização e dentro de uma rotina - são exercícios físicos. O importante é estar em um local agradável para que está fazendo a prática”, conclui Silvana.

Manter o corpo em movimento é uma das principais recomendações para quem quer cuidar não só do bem-estar físico, mas também mental. O conselho está relacionado a respostas fisiológicas e metabólicas que ocorrem no organismo e melhoram a saúde como um todo. Porém, segundo a médica do exercício e do esporte do Hospital Edmundo Vasconcelos, Silvana Vertematti, para conquistar todos os benefícios possíveis, a primeira coisa é não confundir atividade física com exercício físico.