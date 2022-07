Exercícios no inverno: é necessário proteger as articulações e o coração

A prática esportiva auxilia na produção e liberação dos chamados hormônios do "prazer", tais como: dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina (foto: Ovidiu Negrea/Pixabay )





Síndrome das baixas temperaturas: lesões

Um incentivo para encarar o frio e o exercício, é encontrar uma parceira para sua atividade física (foto: Johnson izunna/Pixabay )



Para preveni-las, a etapa do aquecimento antes de qualquer atividade física é fundamental. Além dos joelhos , os músculos mais afetados pela síndrome das baixas temperaturas são os posteriores da coxa e os da panturrilha. As lesões causadas por exercícios durante o inverno podem ser consequência de treinamentos inadequados ou irregulares, preparo físico ruim, fragilidade dos músculos, tendões ou ligamentos ou até mesmo decorrentes de problemas estruturais naturais que podem forçar determinadas partes do corpo.Para preveni-las, a etapa do aquecimento antes de qualquer atividade física é fundamental.

Riscos para pacientes cardíacos e com pressão alta

Quem sofre de problemas no coração ou pressão alta precisa de cuidados especiais para a prática de exercícios físicos, e a cautela deve ser ainda maior no inverno. Nos dias frios, os vasos sanguíneos tendem a ficar naturalmente mais contraídos, o que compromete a circulação. Tanto o frio quanto o exercício aumentam individualmente o consumo de oxigênio do coração. Este aumento gera um maior fluxo sanguíneo para as artérias coronárias que suprem o coração. A taxa de fluxo sanguíneo coronariano aumenta em resposta ao frio e ao exercício combinado em comparação com o exercício sozinho, mas esse aumento é atenuado, especialmente em pessoas idosas.









Segundo a cardiologista, as temperaturas frias estão associadas ao aumento dos



A possibilidade de isso ocorrer é bem maior em pessoas com fatores de risco para eventos cardiovasculares, como



"É importante fazer um checape cardiológico antes de iniciar qualquer atividade física, mas como geralmente as pessoas não pedem orientações específicas para épocas frias, vale a pena consultar um médico", alerta Juliana Gil. "Pacientes com doença arterial coronariana devem limitar a exposição ao frio, vestir roupas quentes e cobrir o rosto durante o exercício", explica a Juliana Gil, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês.

O impacto benéfico da atividade física











Mas o impacto benéfico da prática de atividade física provoca, além do fortalecimento do músculo cardíaco, o exercício também ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a reduzir o nível do colesterol ruim e aumentar o nível do bom . Portanto, em qualquer estação, a atividade física precisa estar presenta no dia a dia, na rotina, no hábito de todos que buscal qualidade de vida, bem-estar e viver mais e melhor.





A prática esportiva auxilia na produção e liberação dos chamados hormônios do “prazer”, tais como: dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Essa união é capaz de proporcionar um bem-estar emocional e mental . Mas, durante o inverno, é importante proteger o coração e evitar lesões nos músculos e articulações, bastante frequentes nessa época. De acordo com o Paulo Sergio Martino Zogaib, médico do Núcleo de Medicina do Exercício e do Esporte do Sírio-Libanês, a falta de aquecimento aumenta ainda mais os riscos.