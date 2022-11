Especialistas avaliam se treinar descalço potencializa o exercício físico

Seja no agachamento com barra, levantamento terra ou agachamento sumô, os treinos de força de membro inferior, tem como erro de execução mais comum, segundo Siginoretti, as forças exercidas de baixo para cima, ou seja, que começam pelos pés. Erro esse que pode se agravar ainda mais com a prática do barefoot training.



“Muitas vezes é isso que influencia em todo o resto. Quando se faz um agachamento, por exemplo, a pessoa tende a jogar os pés para dentro, levantando a lateral externa desse membro. Isso influência em toda a estrutura óssea, como joelho, quadril e coluna, podendo prejudicar a saúde desses membros”, explica o personal trainer.





“Na verdade, toda essa moda de agachar descalço nada mais é do que você melhorar a sua percepção de contato dos pés com o chão, o que é uma grande besteira, já que isso pode ser melhorado apenas no ato de andar descalço em casa. Para agachar, é mais recomendado utilizar calçados apropriados, o que ainda evita o risco de acidentes e lesões”, alerta Caio Signoretti.

Já para a fisioterapeuta Walkyria Fernandes, especializada em ortopedia e traumatologia desportiva, é preciso que a pessoa esteja atenta caso opte por fazer exercícios descalça. “Quem sempre fez exercícios de tênis e passa a fazer o treino descalço precisa ter muito cuidado, a adaptação tem que ser gradativa para que ela não se machuque, pois o pé passa a fazer a função de amortecedor do corpo todo. A caminhada ou o trote feito descalço na areia, de fato pode ser muito interessante para trabalhar os músculos, a fáscia plantar e a propriocepção da articulação, que é quando a região se torna mais estável dinamicamente; ideal para prevenção de lesões ou reabilitação”.

O tênis apropriado