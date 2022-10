Problemas nos pés podem indicar doenças mais graves

(foto: MMelo Assessoria/Divulgação)

A podologia não se trata apenas do cuidado com unha encravada, mas também envolve pele, músculo, ossos, qualquer dor ou torsão, e mesmo incômodos do tornozelo para baixo, com ênfase na prevenção. Antes que o corpo sinalize que algo não vai bem, a consulta periódica ao podólogo se faz necessária para quem pratica esportes , por exemplo, ou para aquelas pessoas que sofrem com diabetes Os pés são responsáveis por carregar todo peso estrutural do corpo, portanto é importante que sejam cuidados. "Existem casos em que outras partes do corpo também são afetadas. Dependendo do problema, a pessoa pode ter as costas prejudicadas, envolvendo a coluna e dores lombares", explica a médica podologista Marta Botelho.A área da podologia compreende especificações, como, por exemplo, a podologia infantil, a podologia geriátrica, ou aquela voltada especificamente para esportistas. Atua ainda como prevenção de infecções, além de poder detectar outras patologias. "A falta de cuidado pode gerar desde uma unha encravada, rachaduras, favorecer uma infecção, ou quando um machucado pode ser difícil de cicatrizar, no caso de pacientes diabéticos", acrescenta a especialista.A podologia consegue identificar e tratar várias patologias podais, além do trabalho de prevenção. Mulheres costumam ter muita pele embaixo da unha, uma doença chamada onicofose, que pode ser tratada com equipamentos e medicações adequadas.Da mesma forma, a unha encravada pode ter várias causas, desde uma herança genética, ou pela pisada errada, o uso de sapatos, em especial os calçados femininos de bico fino ou aqueles sapatos de proteção com bicos de aço, que fazem parte dos EPIs.Segundo Marta Botelho, hoje existe a reflexologia podal, uma técnica usada para estimular pontos específicos das plantas dos pés. "Através dessa massagem se consegue aliviar as dores, causar um relaxamento, além de melhorar a circulação sanguínea. É possível, inclusive, ajudar a colocar a coluna no lugar correto com uma massagem específica, isso quando detectamos que a raiz do problema está nos pés", ensina.As unhas dos pés e das mãos, assim como os cabelos, sempre dão sinais de que o corpo está precisando de algum cuidado, de uma atenção mais precisa. Podem indicar estresse falta de alguma vitamina , alguma outra doença ou excesso de medicação. Unhas amareladas, por exemplo, podem evidenciar carência de alguma vitamina, e manchas embaixo dos pés podem indicar deficiência nos glóbulos sanguíneos."Uma vez detectei uma mancha marrom no meio do pé de uma paciente que, segundo ela, não coçava e nem incomodava, mas simplesmente apareceu fazia uns três meses. Pedi a ela para procurar um médico para um diagnóstico mais apurado, uma vez que, ao examinar aquela patologia, constatei que poderia ser algo grave. Depois de procurar um médico especializado para esse diagnóstico, essa paciente descobriu que estava com sífilis. Foi então que ela pôde se tratar. Mas foi com um simples exame, apenas observando a saúde dos pés, que eu pude apontar o problema e, mesmo não havendo dor ou incômodo, insisti para a paciente procurar um médico especializado", conclui Marta Botelho.