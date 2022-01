BH é recordista em cirurgias ortopédicas com o robô Rosa

O sistema garante procedimentos mais seguros e eficientes, além da recuperação mais rápida do paciente (foto: Divulgação Santa Casa BH)

O Hospital São Lucas comemora a virada do ano como a instituição que mais realizou cirurgias robóticas em pacientes com necessidade de substituição total do joelho por próteses, no Brasil. O procedimento, que utiliza o Robô Rosa Knee, desenvolvido pela multinacional Zimmer Biomet, torna as intervenções mais precisas e seguras, contribuindo também para a recuperação mais rápida do paciente.



O São Lucas é a primeira instituição a oferecer essa tecnologia no estado e a conquistar a marca de 100 cirurgias robóticas com o auxílio do Rosa no Brasil e marca sua nova fase, investindo, cada vez mais, na inovação e na tecnologia com objetivo de oferecer cirurgias minimamente invasivas.

O sistema, considerado o mais avançado do mundo em procedimentos ortopédicos, traz benefícios significativos tanto para o médico quanto para o paciente, como explica o chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital, Juraci de Oliveira.



"O cirurgião consegue ter o desempenho máximo na cirurgia. Por meio de um sistema intuitivo que auxilia na tomada de decisões, ele pode planejar cortes precisos e validar o local exato da prótese, impedindo folgas e garantindo o correto ajuste à anatomia do paciente. Isso contribui para a maior eficácia e segurança do procedimento", explica o médico.

Com procedimentos mais eficientes e seguros, ele ressalta que quem ganha é o paciente, já que há uma redução das dores e das complicações no pós-operatório, acelerando também a recuperação.



"Quanto mais rápida é a evolução do paciente, mais cedo ele volta às suas atividades normais. Ou seja, o impacto dessa tecnologia vai muito além da mesa de cirurgia, pois influencia desde o planejamento da operação até a total reabilitação do paciente", afirma o chefe do Serviço de Ortopedia.

Sobre o Hospital São Lucas

Com quase um século de história, o Hospital São Lucas é uma das instituições de saúde mais tradicionais de Belo Horizonte, sendo referência na saúde suplementar mineira e atuando com foco na excelência, eficiência e no atendimento humanizado.



Somado à tradição, o hospital vem investindo cada vez mais em inovação e na modernização do seu parque tecnológico, o que inclui a incorporação da cirurgia robótica, a reforma de todas as salas de Centro Cirúrgico, entre outras ações.