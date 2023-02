7 benefícios da oração diária para a saúde mental e física

A prática da oração fortalece a fé e traz mais tranquilidade em meio a um dia a dia corrido (foto: Pexels/Pixabay ) Com a correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas não sabem como incluir hábitos saudáveis na rotina, tanto no que se refere ao bem-estar físico, como mental. O Glorify, aplicativo global de devocionais cristãs, tem ajudado seus usuários a enfrentar esse desafio com diversos formatos de orações, meditações e declarações, os quais se adaptam aos cotidianos dos cristãos e ajudam a manter a fé.









Visando difundir esse hábito, confira abaixo sete vantagens presentes no ato de orar todos os dias:

1 - Acalma a mente

Segundo estudos de cientistas da Universidade Duke, o exercício da fé reduz o estresse psicológico e faz com que os fiéis vivam, em média, 7 a 14 anos a mais do que as demais pessoas que não têm esse hábito. Por isso, a oração é essencial nesse processo por trazer elementos de calmaria e serenidade à vida das pessoas.

2 - Desacelera a rotina

Normalmente, a ação de orar é acompanhada da meditação e da reflexão, o que permite que a pessoa possa pedir por bênçãos à sua própria vida e a dos seus familiares e amigos. Mesmo que só aconteça por alguns minutos diários, uma oração é algo marcante e permite um foco maior no que a pessoa está fazendo naquele momento. Com isso, ele desacelera a sua rotina e consegue organizar todas as suas atividades com mais qualidade.

3 - Elimina as insatisfações e tristezas

A pesquisa conduzida pela Universidade Duke também reforçou que a oração é essencial na capacidade orgânica do ser humano de enfrentar doenças. A saúde física aumenta por conta da visão positiva do mundo que o ato traz. Assim, a conexão com Deus proporciona mais felicidade aos praticantes e tranquiliza aqueles que estão em situações difíceis.

4 - Promove um tempo a sós com Deus

Louvar a Deus com outras pessoas, em cerimônias ou mesmo em casa, é um momento que faz parte do dia a dia dos cristãos, mas formar uma ligação direta com Deus é uma maneira de estreitar seu relacionamento com Ele e aumentar a fé. Absorver os Seus ensinamentos de modo individual possibilita a cada praticante entender como colocar em prática os aprendizados na vida pessoal.

5 - Desenvolve um aumento da fé

A prática da oração diária proporciona um aumento da fé e a experiência traz uma maior conexão com Deus. Por esse motivo, os conteúdos do Glorify desde o devocional diário, as declarações, ou até mesmo as histórias para dormir, trazem ao usuário maior senso de gratidão e ao externar isso em oração ao Senhor, ajuda no bem-estar geral.

6- Cria um relacionamento forte com Deus

Apesar do Senhor estar sempre presente nos corações de todas as pessoas, o hábito de orar permite que entendamos e compreendamos mais o seu amor, apontando a importância de um caminho voltado para Ele. Quando estamos próximos de Deus, reforçamos a confiança que podemos ter nos Seus planos para nós, que trazem propósitos de união e alegria.

7 - Garante um coração grato

Viver com um coração grato e externar isso em oração ao Senhor, sendo agradecido por poder ser chamado filho de Deus é uma constante na vida do cristão. A gratidão ajuda a enxergar o que se tem e não focar somente no que não tem. Portanto, uma oração voltada para esse sentido é uma forma de realçar os aspectos positivos de cada um, de modo que o bem-estar se torna maior do que qualquer dificuldade.