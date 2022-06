Rabino explica as razões para acreditar em ciência e espiritualidade

O rabino Missm Katri é de São Paulo e há 35 anos mora em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

"Clausura"

"Conhecer a Deus"

Provérbio

Crença em um Deus

No Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, um prédio em concreto aparente não deixa nem desconfiar que ali existe uma sinagoga.A menos que o observador saiba ler hebraico para entender o que está escrito na fachada da construção:. Trata-se da caligrafia da principal reza do judaísmo.Em sua íntegra, ela é grafada assim:"S" (escuta Israel, HaShem é nosso D'us, Hashem é um/único).Quem recebe a reportagem doé o rabino Missim Katri, de 60 anos, nascido em São Paulo e há 35 anos morando em Belo Horizonte. A sede da sinagoga conta com um sistema moderno de monitoramento e segurança.Após tocar o interfone e ter o portão da rua aberto, a repórter passa por uma aflição momentânea. Uma sensação de "clausura" se fez presente antes de adentrar o prédio.A construção parece uma caixa, sem janela, toda ela de concreto aparente - inclusive pelo lado de dentro. De um lado, uma porta, com saída para a rua; do outro, uma segunda porta que dá acesso à parte interna do prédio.Refeita da "agonia" que durou poucos instantes, o rabino justificou: "Nos dias de hoje, segurança é muito importante", disse Katri.A sinagoga do Beit Rappaport Chabad existe desde 1986 e a nova sede, na Rua dos Timbiras, foi inaugurada em 2016.Além da parte religiosa, onde se celebra o culto, no prédio há espaço para aulas de judaísmo, uma escolinha com atividades recreativa para crianças e um departamento de assistência à comunidade.Beit Chabad é uma instituição mundial, criada para fortalecer o judaísmo e as comunidades. Em tradução livre do hebraico, significa casa da inteligência, do raciocínio e da sabedoria.Depois da explicação, o rabino destaca a dicotomia entre ciência e espiritualidade . Para ele, não deveria existir essa divisão, recorrente ao longo da história da humanidade.Katri pondera que é 'possível' uma pessoa ser ao mesmo tempo religiosa e cientista . "A ciência é um utensílio com o qual também podemos chegar a Deus", afirma o rabino.Para ilustrar sua convicção, Katri cita um provérbio do rei Salomão: "Em todos os seus caminhos, você deve conhecer a Deus".Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Bate-Seba, que governou Israel, aproximadamente, entre 971 e 931 a.C., e é lembrado por sua sabedoria e por ter construído o primeiro templo de Jerusalém.Katri acredita que a ciência deve ser entendida e vivenciada também "como uma forma de conhecer a Deus". "Se Ele nos deu a ciência é para que a utilizemos para conhecê-lo", sustenta o rabino.Mas Katri adverte sobre os incautos e, principalmente, sobre aqueles que ele considera que usam a ciência para "manipular com propósitos mercadológicos". "Isso também vale para a religião", enfatizou.O rabino finaliza a entrevista resumindo o que vem a ser a fé. "Ela começa além do raciocínio, quando não conseguimos explicar as coisas, aí começa a fé", reflete.E Deus? "Um Deus que eu compreenda tudo aquilo que ele faz, não vale a pena acreditar nele. Porque Deus, por definição, não pode ser confudido com a razão humana", sentencia.Para se fazer entender, Katri levanta o próprio quipá, tradição dos judeus para cobrir o alto da cabeça. O rabino explica, com uma das mãos para o alto, que o vestuário é um símbolo para lembrar que "além da razão do homem, existe um poder maior: Deus!"