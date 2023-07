Inchaço nas pálpebras pode indicar sono ruim e ingestão exagerada de sal

683

(foto: Freepik)

A aparência da região ao redor dos olhos influencia na harmonia da face. Acordar com as pálpebras inchadas pode conferir à feição um aspecto de cansaço, doença ou até mesmo ressaca. Na maioria dos casos é possível amenizar este inchaço com a mudança de alguns hábitos. Mas é preciso também investigar se há algo mais grave por trás do edema.Segundo a oftalmologista especialista em cirurgia plástica ocular, Tatiana Nahas, acordar com as pálpebras inchadas é comum, principalmente se a pessoa não dormiu bem, ingeriu altas doses de álcool ou ainda se consumiu alimentos ricos em sal e sódio. "Quando o inchaço é muito persistente e não está relacionado a estes hábitos e situações, é preciso investigar melhor".Além de hábitos ruins, o surgimento de bolsas nas pálpebras inferiores pode ter relação com o processo natural de envelhecimento . "Ao longo dos anos ocorrem diversas alterações nas estruturas das pálpebras. Os músculos enfraquecem, os ossos perdem volume a flacidez da pele aumenta. A partir destas mudanças, a gordura acaba 'escapando' do lugar e forma as bolsas embaixo dos olhos", explica Tatiana.Existem outros fatores que podem acelerar o processo natural do envelhecimento, como exposição ao sol sem protetor solar, tabagismo , tipo de pele e genética."Há outras condições que podem agravar a aparência das bolsas de gordura, como a insônia crônica , ingestão frequente de bebidas alcoólicas e consumo excessivo de alimentos com muito sal e sódio", acrescenta a especialista.O inchaço das pálpebras também pode indicar doenças sistêmicas, ou seja, patologias de outros órgãos que causam esse sintoma. Algumas doenças da tireoide, dos rins, fígado e até mesmo cardíacas podem causar inchaço nas pálpebras inferiores e, nesses casos, é mais difícil tratar de forma definitiva.As bolsas de gordura das pálpebras inferiores podem ser removidas por meio da blefaroplastia. O objetivo é reestruturar a região para dar sustentação ao tecido adiposo e remover, caso for preciso, o excesso de pele.A técnica mais usada hoje é a transconjuntival, que remove as bolsas de gordura por dentro das pálpebras. "A principal vantagem é que não há nenhuma cicatriz aparente. Além disso, essa técnica não agride os músculos, pele e tecido ósseo da órbita ocular", reforça Tatiana.Para quem ainda não tem indicação da cirurgia e apresenta o inchaço persistente na região palpebral inferior, a dica é analisar os hábitos e tentar mudá-los. O sono é muito importante para a saúde como um todo. A insônia precisa de tratamento. Quando a pessoa passa a dormir melhor, este inchaço tende a melhorar."Também é importante cuidar da alimentação , reduzindo o consumo de sal e de alimentos ricos em sódio. Praticamente todos os produtos industrializados têm sódio em sua composição, incluindo alimentos e até mesmo bebidas, como a água com gás", aponta a especialista.Uma vez que a pele das pálpebras é a mais fina do corpo humano, é preciso redobrar os cuidados preventivos. "Isso inclui usar protetor solar nas pálpebras inferiores e óculos de sol com lentes de proteção contra os raios do sol", aponta a médica.A aplicação de compressas frias pode amenizar o inchaço de forma paliativa. Pode ser uma solução para quem tem um compromisso e precisa melhorar a aparência.