Suavizar a harmonização; entenda o caso de Gkay

Gkay admitiu que houve excesso de sua parte na realização de procedimentos estéticoS (foto: Freepik)





A influencer Gessica Kayane, a Gkay, recentemente contou em entrevista à blogueirinha em seu canal do YouTube, que houve sim excesso de sua parte, na realização de procedimentos estéticos , e principalmente de preenchedores. "Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. (...), me sinto muito melhor hoje. Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que fiz", disse.





Segundo Tony Portela, médico especialista em dermatologia estética, os preenchedores de ácido hialurônico , responsáveis por encorpar áreas como maçãs do rosto, mandíbula, queixo, entre outras áreas estratégicas, podem sim ser removidos com o uso de um ativo específico, conhecido como enzima hialuronidase, capaz de dissolver a substância e reverter o processo.





Leia mais: Harmonização ou desarmonização facia? "O produto usado como preenchedor, o ácido hialurônico, não é removido 100% do corpo e, devido à complexidade do procedimento, ele não é realizado com frequência. "O ácido pode ficar encapsulado e a enzima, responsável por removê-la, pode não o alcançar toda a região preenchida além de ter riscos inerentes à ele, como o choque anafilático que é uma reação grave do corpo em contato com substâncias às quais têm alergia, e pode afetar o sistema respiratório", alerta o especialista.





Para o médico, com a exposição de todos os pontos complexos acerca da reversão da harmonização, o mais aconselhável é que todos os procedimentos sejam bem dosados e moldados tanto pelo especialista quanto pelo paciente. "O planejamento para moldar o que o paciente deseja ver de mudança do seu rosto deve ser feito com cautela e com a expertise de especialistas que saibam potencializar as características que cada um tem, sem excessos."