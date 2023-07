683

É comum que as pessoas negligenciem sintomas que não são exatamente aqueles clássicos do infarto (dor no peito, falta de ar e cansaço), como dor abdominal forte, azia, dormência ou sensação de ansiedade Freepik

Dados recentes do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) apontam que o número de internações por infarto no Brasil teve um aumento considerável, entre 2008 e 2022, passando de 5.282 para 13.645 entre homens e de 1.930 para 4.973 entre mulheres. Sensações como dor no peito, falta de ar e cansaço, podem sugerir situação de risco cardíaco, mas nem sempre as pessoas sabem disso. Diante disso, um casal de médicos desenvolveu um dispositivo capaz de diagnosticar, em 10 segundos, se o paciente está tendo um infarto.







Nesse caso,somente um eletrocardiograma (ECG) pode precisar corretamente o diagnóstico. E o aparelho só existe em unidades de saúde - principalmente hospitais.

Inovação

A solução para essa situação pode estar num pequeno dispositivo, contendo quatros fios, com eletrodos, que, posicionados em pontos corretos do abdômen, gera um ECG em 10 segundos, transmitindo esse resultado por celular, via Bluetooth, imediatamente, a um médico e hospital cadastrado mais próximo.





Esse dispositivo chama-se AngelUs. Ele foi desenvolvido por um casal de médicos de Belo Horizonte: o cardiologista Marco Túlio Castagno e a cirurgiã plástica Ilena Castagna. Ambos fundaram uma startup, em 2007, exclusivamente para dar corpo à invenção, que já foi testada, com resultado comprovado.





O AngelUS pode evitar que a pessoa em situação cardíaca crítica demore a pedir socorro, pois se ela estiver portando o dispositivo, vai saber em 10 segundos, através do resultado do ECG, se é o caso de ir para o hospital mais próximo, ou não. Com uma vantagem: se o ECG acusar o infarto, ela chegará ao hospital com o diagnóstico pronto (que fora previamente enviado para um médico ou para uma central de atendimento do próprio hospital), e será socorrida com urgência, sem ter que passar por procedimentos prévios, até chegar ao socorro final.

Registros no Brasil

Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) alertou para o crescimento da mortalidade por infarto entre mulheres jovens, sendo que menos da metade desse público recebe tratamento adequado para prevenir ou tratar o problema.

O protótipo do AngelUs já está patenteado no Brasil e em outros países como China, EUA, Austrália e Israel. Marco Túlio acredita que, em três anos, é possível que o AngelUs já esteja sendo fabricado, após passar pela aprovação das agências reguladoras, no Brasil e no exterior.