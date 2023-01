Tatuagem nos olhos: cinco histórias para conhecer antes de fazer isso

(foto: Reprodução/Instagram)

Anaya Peterson (foto: Reprodução/Instagram)

Aleksandra Sadowska (foto: Reprodução/Instagram)

Catt Gallinger (foto: Reprodução/Facebook)

Amber Luke (foto: Reprodução/Instagram)

Homem não identificado (foto: Reprodução/Medizzy)

Há algumas décadas, as tatuagens eram marginalizadas e restritas a uma parcela pequena da sociedade. Atualmente, essa narrativa mudou. Os desenhos na pele são cada vez mais aceitos e adotados como uma forma de expressão artística. Algumas pessoas se arriscam, inclusive, a tatuar os olhos. Mas será que essa prática é segura?A resposta é não. Apesar de serem realizadas, muitas vezes, com o propósito de se destacar e realçar um estilo pessoal, as eyeball tattoos - ou tatuagens escleróticas - representam um risco à saúde ocular e podem trazer danos permanentes. Por isso, o procedimento é desaconselhado pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO).A tatuagem esclerótica é feita na esclera. Trata-se da parte branca do globo ocular, comumente conhecida como "branco dos olhos".Para tatuar a esclera, é necessário inserir a tinta em um ponto específico da área, abaixo de sua superfície, com a ajuda de uma agulha. Esse procedimento deve ser feito múltiplas vezes em cada olho.Tal repetição representa um risco. Isso porque a área correta de inserção da agulha, localizada na conjuntiva bulbar - parte do tecido que cobre a área anterior da esclera - é milimétrica. Durante essas repetições, é possível que o tatuador erre a inserção em algum momento.Assim como uma tatuagem normal, esse procedimento é irreversível e custa cerca de R$1 mil no Brasil.Além do risco de erros no momento do procedimento, tatuar os olhos pode trazer outras consequências à saúde ocular. Entre elas:Uma possível consequência de uma lesão nos olhos é a uveíte, uma inflamação no globo ocular que pode causar dor, sensibilidade à luz, visão turva e outros problemas.O uso de agulhas contaminadas ou esterilizadas incorretamente pode ocasionar infecções como hepatite . Além disso, a tinta também pode causar infecções que levam à perda de visão.Alterações no ambiente ocular podem ocasionar problemas que acarretam na perda de visão. Nesses casos, muitas vezes não é possível reverter o quadro, mesmo por meio de cirurgia refrativa ou outros procedimentos reparadores.Devido à delicadeza da área em que a agulha é inserida, é possível que ela seja perfurada além do normal. Se isso acontecer, além de dor excruciante, a perda de visão (temporária ou permanente) é iminente.Essa também pode ser uma consequência do excesso de tinta aplicado pelo tatuador, ato que pode causar pressão ocular, glaucoma e cegueira.Muitos dos problemas causados pela tatuagem esclerótica podem surgir apenas após algum tempo do procedimento. Quando agravados, eles podem ocasionar a remoção completa dos olhos afetados.Anaya Peterson compartilhou, em suas redes sociais, seu relato após tatuar os dois olhos. A jamaicana que mora em Belfast, na Irlanda do Norte, desenvolveu uma "doença ocular que ameaça a visão, associada a fluidos que afetam a parte central dela". Além da doença ocular, Anaya desenvolveu inflamações e inchaço na pele. A mulher de 32 anos afirma ter perdido a capacidade de ler e enxergar rostos com precisão.Após tatuar os olhos, Aleksandra Sadowska foi vítima de cegueira em um olho e danos ao outro. A polonesa, que sentiu dores após o procedimento, foi informada por seu tatuador que se tratava de algo normal. Com isso, perdeu completamente a visão do olho direito. No olho esquerdo, tem danos irreparáveis que incluem catarata , córnea danificada e outros.Em suas redes sociais, a canadense Catt Gallinger compartilhou os riscos da tatuagem esclerótica. Em seu caso, o tatuador não diluiu a tinta corretamente, além de aplicá-la em excesso. O resultado? Apesar de não ter perdido o olho, a modelo perdeu parte da visão.A australiana Amber Luke foi outra vítima das tatuagens nos olhos que deram errado. Há cerca de cinco anos, a modelo tatuou os olhos com tinta azul e, além de chorar lágrimas azuis, ficou temporariamente cega por três semanas. Em seu Instagram, Luke desabafou que foi completamente incapaz de ser uma pessoa independente no período.Em 2020, periódicos científicos anunciaram o caso de um homem mexicano não identificado, de 26 anos, que sofreu severas consequências após tatuar o olho direito de verde. Além de dor aguda, fotofobia e diminuição da acuidade visual, o homem desenvolveu um severo inchaço nos olhos. Felizmente, ele foi tratado a tempo e não perdeu a visão.