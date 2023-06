Uso excessivo de celulares no Brasil ameaça a saúde e traz riscos

O Brasil é o segundo país que mais usa celular no mundo, e esse dado impressionante pode esconder riscos sérios para a saúde. Com a popularização dos smartphones , o uso desses aparelhos tem se tornado cada vez mais constante, e muitas pessoas passam a maior parte do dia conectadas, seja por necessidade profissional ou por entretenimento.

Neurocirurgião Felipe Mendes (foto: Arquivo pessoal)

De acordo com o Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGVcia), existem mais celulares do que habitantes no Brasil. Além disso, os brasileiros passam em média 9 horas e 32 minutos por dia no aparelho, o que representa quase 60% do tempo em que estão acordados.