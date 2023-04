Anatomia facial: harmonização exige análise completa

(foto: Arquivo pessoal)

Rodrigo César, especialista em harmonização orofacial (foto: Arquivo pessoal)

A harmonização facial tem alcançado grandes números no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), entre os procedimentos estéticos não cirúrgicos, a técnica está entre os. Entre 2014 e 2019, foramintervenções. Porém, para que o resultado saia como esperado, é importante que seja feito por um profissional com todas as competências necessárias.Durante a realização dos procedimentos qualquer erro ou descuido pode acarretar em consequências graves. O cirugião-dentistae, segundo ele, os profissionais da área precisam ter um conhecimento vasto da anatomia e do envelhecimento facial, componentes necessários na busca do melhor resultado."É necessário que o profissional tenha um conhecimento detalhado da face para garantir que o procedimento seja realizado de forma segura e eficaz. Assim, são minimizados os riscos de complicações. O conhecimento da anatomia permite que o profissional avalie as características individuais do paciente e determine qual o melhor tratamento para atingir os objetivos estéticos desejados", comentou."O equilíbrio estético e funcional da face ocorre quando as estruturas faciais estão harmoniosamente equilibradas, proporcionando uma aparência natural e agradável. O conhecimento da anatomia facial é essencial para o equilíbrio estético e funcional ideal para cada paciente", acrescentou.Por conta da alta complexidade facial, Rodrigo César salienta a importância de trilhar um plano de emergência, caso haja algum eventual problema durante algum processo."O profissional deve interromper imediatamente o procedimento e avaliar o paciente para determinar a gravidade da complicação. É importante ter um plano de ação para lidar com possíveis complicações, e saber como agir rapidamente para minimizar o risco de danos permanentes. A prevenção é a melhor estratégia e inclui a realização de procedimentos seguros e minimamente invasivos por um profissional qualificado e experiente", concluiu.