Pesquisa diz que equatorianos têm o maior pênis do mundo

Brasil ficou em 22º no ranking (foto: Charles De Luvio/Unsplash) Os equatorianos têm, em média, o maior pênis do mundo (17,61 centímetros), quase um centímetro a mais do que o segundo colocado. É o que afirma pesquisa realizada pela farmácia on-line "From Mars". O Brasil ocupa a 22ª posição, com uma média de 15,22 cm.

O único europeu que entra no top 10 é a Holanda, empatado com Cuba e Gâmbia com uma média de 15,87 cm. O Camboja, país asiático, é o último colocado, com uma média de 10,04 cm.

Maior pênis do mundo

A reportagem fez um compilado das últimas pesquisas realizadas em todo mundo e descobriu algumas curiosidades.

O maior pênis do mundo foi registrado em 2015, pela World Record Academy, e pertence ao mexicano Roberto Esquivel Cabrera, com uma marca que chega a 45 cm ereto. Uma munição de bazuca, usada para treinamento militar brasileiro, tem, em média, 50 cm.

O mexicano Roberto Esquivel Cabrera é o detentor do maior pênis do mundo. (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Mas o seu "arquirrival", Jonah Falcon, um ator de Nova York, que tem um pênis de 34,29 cm de comprimento acusou o mexicano de ‘fraude’, dizendo que as alegações de Roberto são “ridículas” e “meio desesperadas”, e que o seu membro é o dono do título de maior pênis do mundo.

Recorde mundial de menor pênis

O menor pênis do mundo pertence a Mike Carson, de Miami, Flórida, cujo pênis não chega a 1 cm, medindo 0,99 mm ereto, reconhecido pelo Guinness World Records, em 2016. Para se ter uma comparação, as pilhas normais medem 50 mm.

O homem detentor do recorde comentou em entrevistas que vê um lado positivo de se ter o menor pênis do mundo. Ele diz que as notícias o deixaram famoso e muitas mulheres o procuram. Por este motivo, ele não sabe dizer com quantas mulheres esteve.

Ele também compartilhou sobre a infância traumática, onde os colegas de sala o zombavam por achar que ele era uma menina, ao ponto de começar achar que talvez era mesmo.

Atualmente Carson diz que leva o recorde com orgulho e que não deseja fazer uma cirurgia para aumentar o pênis.

O Instituto Kinsey em pesquisa de sexo, gênero e reprodução apontou que 1 a cada 200 homens tem um micropenis, aquele onde a maior parte do orgão genital está dentro do corpo. Esta anomalia afeta menos de 1% da população mundial masculina.

Fiquem tranquilos

Os homens que têm um tamanho abaixo da média, podem ficar tranquilos. Uma pesquisa da revista americana Cosmopolitan, revelou que quase 90% das mulheres não estão preocupadas com este aspecto e quando vão buscar um parceiro a longo prazo preferem avaliar fatores como aparência física ou personalidade.

Deste modo, fica evidente que a preocupação dos homens em relação ao tamanho de seu pênis é mais uma vontade de competição entre eles do que algo relacionado com satisfação sexual e qualidade de vida.