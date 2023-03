Entenda como surge o herpes ocular

O contágio acontece através do contato direto com as lesões da pele ou das mucosas infectadas. (foto: Freepik)

Pequenas bolhas agrupadas, dor e coceira são os sintomas mais comuns da infecção causada pelo vírus do herpes. A ceratite herpética é uma condição infecciosa que afeta a córnea. Essa condição é causada pelos vírus da família herpes, o mesmo vírus que causa o herpes labial, genital e a catapora. A infecção por herpes é comum, e a estimativa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que 67% da população mundial com menos de 50 anos tenha a infecção pelo HSV-1.O contágio acontece através do contato direto com as lesões da pele ou das mucosas infectadas. Segundo o oftalmologista Leonardo Coelho Gontijo do Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG), especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa, pode ser transmitido por meio de contato íntimo, como beijar, compartilhar utensílios de comida ou bebida, sexualmente, ou através do contato com uma área infectada, como durante o parto vaginal em mulheres infectadas.A infecção ocular se inicia quando o vírus tem contato com a superfície ocular e tende a se apresentar de forma similar a uma conjuntivite simples, sendo quase impossível diferenciar uma da outra. Após a infecção, o vírus se move para o gânglio do nervo sensitivo ocular onde permanece latente.

O vírus, explica Leonardo Coelho Gontijo, oftalmologista do Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG), pode reativar em momentos diferentes, causando o surgimento de novas lesões. Algumas pessoas com herpes nunca apresentam sintomas, enquanto outras podem experimentar sintomas graves e frequentes recorrências. A recorrência da infecção pode ocorrer devido à estresse, febre, exposição à luz ultravioleta ou outras condições que afetam o sistema imunológico.





Oftalmologista Leonardo Coelho Gontijo do Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG), especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa (foto: Divulgação)

Os sintomas vão depender da fase da doença, mas geralmente incluem turvação visual, irritação, coceira, inchaço, vermelhidão, lacrimejamento e sensibilidade à luz. O diagnóstico de ceratite herpética normalmente é clínico, feito por um oftalmologista, e o tratamento deve ser iniciado o quanto antes a fim de evitar sequelas. Inclui o uso de antivirais orais ou tópicos, como aciclovir, valaciclovir e fanciclovir. O médico poderá recomendar o uso prolongado de medicação em pacientes cujo vírus tem reativações recorrentes. Além disso, os corticosteroides tópicos podem ser usados para reduzir a resposta inflamatória a depender do tipo de recorrência do vírus.As pessoas que têm histórico de infecções por herpes simples devem tomar medidas para fortalecer seu sistema imunológico, como manter uma dieta saudável e praticar exercícios físicos regularmente.