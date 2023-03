Dia Mundial da Água: quanto de água você precisa beber para perder peso?

Evidências apontam conexão entre emagrecer e beber água. Isso se deve ao fato de 60% do nosso corpo ser constituído por água (foto: congerdesign/Pixabay ) Muitas pessoas buscam perder peso de forma saudável e eficaz, e a hidratação adequada é um fator crucial nesse processo. Mas afinal, quanto de água é necessário beber para emagrecer? De acordo com a VigillantesdoPeso, a quantidade mínima de água recomendada é de 2 litros por dia para adultos, mas a necessidade pode variar de acordo com o peso, altura, idade e nível de atividade física de cada indivíduo. A verdade é que, quanto mais hidratado estiver, seu corpo irá trabalhar de maneira mais eficiente em tarefas que variam do racional à queima de gordura corporal.





Eleito pelo 13º ano consecutivo como a melhor dieta, pelo ranking "Melhores Dietas 2023", VigilantesdoPeso, listou sete motivos que comprovam que a ingestão correta de água auxilia na perda de peso de várias maneiras. Confira:



1. Reduz o apetite

Consumir água pouco antes de comer pode ajudar a diminuir a ingestão de alimentos. Pesquisas apontam que pessoas que bebem cerca de dois copos de água, antes de uma refeição, comem, em média, 20% menos. Isso ocorre, pois essa quantidade de líquido enche o estômago o suficiente para que o cérebro registre plenitude.



2. Estimula o metabolismo

A água estimula o metabolismo e o gasto de energia do seu corpo, influenciando de maneira positiva no controle do peso. Mas, não existe mágica: ela estimula a termogênese, produção de calor no corpo, principalmente quando resfriada, ou seja, o corpo precisa gastar energia para aquecer o fluido até a temperatura corporal e, quanto mais energia gasta pelo corpo, mais rápido é o metabolismo.

3. Reduz a ingestão calórica de líquidos

Como a água não contém calorias, dar preferência a ela, em vez de alternativas mais calóricas como sucos, refrigerantes, chás ou café adoçados e até mesmo bebidas dietéticas, pode reduzir a ingestão total de calorias líquidas, contribuindo para a perda de peso.



4. Auxilia na prática de exercícios

A água é essencial para o corpo durante o exercício, pois dissolve eletrólitos e os distribui por todo o corpo, desencadeia contrações musculares necessárias para o movimento. Quando as células musculares estão desidratadas, elas quebram as proteínas mais rapidamente e constroem os músculos mais lentamente, fazendo com que seus exercícios sejam muito menos eficazes. Além disso, por causa da transpiração, o corpo perde líquidos mais rapidamente. Por estas razões, estar devidamente hidratado diminui a fadiga e permite se exercitar por mais tempo, queimando mais calorias.



5. Ajuda na remoção de resíduos

Quanto mais água consumir, mais facilidade o seu sistema terá para mover as coisas, reduzindo as probabilidades de constipação e inchaço. Além disso, estar devidamente hidratado promove a função renal, libera bactérias nocivas do trato urinário e evita cálculos renais , que podem ocorrer com urina mais concentrada.



6. Influencia na queima de gordura

Aumentar a ingestão de água influencia na lipólise, processo pelo qual o corpo queima gordura para obter energia, já que, devido a alterações hormonais, mesmo que leve, a desidratação diminui a intensidade do processo.



7. Melhora a motivação e reduz o estresse

Fadiga, tontura e confusão são alguns dos sintomas comuns de desidratação. Além deles, a sonolência e a redução do estado de alerta também costumam se manifestar em pessoas que consomem baixas quantidades de água. Isso porque a desidratação aumenta a produção de cortisol no organismo, o hormônio do estresse , afetando a motivação para se exercitar e realizar outras atividades que influenciam em sua jornada de perda de peso, como cozinhar em casa e fazer melhores escolhas alimentares.





É importante ressaltar que a água é essencial para o bom funcionamento do organismo como um todo. Uma opção saudável não só para quem busca emagrecer. Por esta razão, mantendo-se sempre bem hidratado e aderindo a uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas, é possível alcançar o peso desejado de forma saudável e sustentável.