Saiba os motivos para apostar na água de coco

A água de coco contribui para eliminar as toxinas do organismo, ajudando na produção e eliminação de urina (foto: Adriano Gadini/Pixabay ) A temporada de calor chegou. Primavera com temperaturas altas. E com ela vem a necessidade de redobrar a atenção com a hidratação do corpo, principalmente quando há grande exposição ao sol. “Em dias quentes, é natural que o corpo perca mais líquido, por isso a necessidade de nos mantermos sempre hidratados. E a água de coco é uma bebida rica em vitaminas, minerais, carboidratos, aminoácidos e antioxidantes e age como isotônico natural. É uma ótima fonte de nutrição, saúde e energia”, destaca Fernanda Monteiro, nutricionista parceria da Campo Largo.





Por isso, Fernanda Monteiro enumera cinco motivos para quem ainda não é adepto da água de coco colocá-la na rotina de um bom hábito alimentar. E incluí-la no cardápio, principalmente, nos dias mais quentes do ano.



1- Ela hidrata

“A água de coco ajuda na reposição dos líquidos e é bastante indicada em casos de desidratação, seja por motivos de doença, como diarreias e vômitos, ou após a prática de exercícios”, afirma a nutricionista. A bebida ainda tem minerais e aminoácidos, que fornecem nutrição ao corpo, mas sem interferir no peso, já que tem baixo teor calórico.



2 - Ela melhora o funcionamento dos rins





Mas atenção, se a pessoa tem doença renal crônica, precisará ver se o potássio no sangue está com taxa correta para fazer um consumo moderado. Por ser natural e rica em nutrientes, a água de coco auxilia na extinção de toxinas no organismo, estimula o funcionamento do rim e ajuda na produção e eliminação de urina. “Quanto mais urina produzida, maior a eliminação dos pequenos cristais que podem dar origem a pedra nos rins, prevenindo os cálculos renais” , relata Fernanda Monteiro.Mas atenção, se a pessoa tem doença renal crônica, precisará ver se o potássio no sangue está com taxa correta para fazer um consumo moderado.



3 - Ela ajuda a diminuir o cansaço e o estresse

A desidratação provoca lentidão no organismo e nas atividades cerebrais, gerando cansaço e promovendo a fadiga. “O potássio e o magnésio presentes na bebida auxiliam na redução do cansaço e do estresse. Por reidratar o corpo, a água de coco aumenta a energia e auxilia no relaxamento muscular", conta Fernanda Monteiro.



4 - Ela fortalece o sistema imunológico

A água de coco não só traz a hidratação para o corpo, como se torna uma aliada do sistema imunológico. “Por ser rica em vitamina C, a água de coco fortalece o sistema imunológico, evitando que doenças virais sejam contraídas com mais facilidade”, relata a nutricionista.



5 - Ela ajuda com a ressaca

Sim, a água de coco é uma grande aliada ao combate da ressaca. “Consumir bebida alcoólica proporciona a perda de água do corpo por meio da urina, o que pode causar a desidratação, resultando em dor de cabeça, fadiga, mal-estar, tontura, náuseas e sede”, explica Fernanda. Segundo a profissional, beber água de coco após o alto consumo de bebida alcoólica irá promover a reposição do líquido perdido, amenizando desconfortos.