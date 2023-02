Conheça os riscos do contato direto com a água contaminada

Chuva alaga cidades de São Paulo, provoca enchentes, deslizamentos e mortes. Na foto, alagamento em vias em Franco da Rocha (foto: Twitter/Reprodução) Verão é sinônimo de chuva. Além dos transtornos causados pelas tempestades, o contato com a água contaminada também deve ser motivo de preocupação. Muitas vezes, ela aparece quando se está no meio do caminho, entre um compromisso e outro, mas é preciso ter atenção. Por isso, a médica tutora da área de infectologia da Prevent Senior, Clara Buscarini, esclarece as principais questões envolvendo esse tema.





Vai sair de casa e precisa caminhar?

A escolha de um calçado ideal é o primeiro passo, principalmente se o caminho ou a região de destino terr risco de alagamento. Além de verificar se a sola pode ser escorregadia, dê preferência para os calçados fechados, como botas e galochas.





“Quando não existe alternativa e a pessoa precisa ter contato com a água acumulada das chuvas, orientamos o uso de botas emborrachadas de cano alto para evitar o contato da pele com a água. Especialmente nesta época do ano, é preciso ter atenção redobrada ao tipo de calçado que usa, caso surja uma chuva no meio do caminho”, orienta a médica.

Em dias de chuva, tenha atenção

Evite transitar por ruas alagadas

Se aventurar em correntezas durante um alagamento pode ser fatal

Procure não pisar em poças de água, principalmente próximas a lixeiras e bueiros

Fique longe da rede elétrica

Não se abrigue debaixo de árvores

Nunca reaproveite alimentos ou medicamentos que entraram em contato com a água das chuvas

Proteja os pés e mãos com botas e luvas de borracha, ou sacos plásticos duplos

Permaneça o menor tempo possível na água ou lama - Quanto maior o tempo de contato, maior será o risco de contaminação. Principais doenças causadas por causa da chuva

Hepatite A: Causada pelo vírus VHA (adquirido pelo consumo de água ou alimentos contaminados), tem entre os seus principais sintomas vômitos, dores nos músculos e nas articulações, náusea, vômito, fadiga e perda de apetite. Leptospirose: Doença causada por uma bactéria presente, principalmente, na urina dos ratos. A transmissão costuma acontecer quando as bactérias presentes na água ou lama contaminadas penetram o organismo por meio de ferimentos, como arranhões e cortes. Os sintomas mais frequentes são: febre, dor muscular (principalmente na região da panturrilha), dor de cabeça, vômito e diarreia. Dengue: Por mais que não seja causada pelo contato com a água contaminada, a incidência da dengue é maior nesta época do ano, já que a combinação da chuva com a umidade e o calor propiciam o ambiente ideal para a proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti, que são os transmissores da doença, por meio da picada. Os principais sintomas são: indisposição, manchas avermelhadas na pele, dores de cabeça e abdominais, além de febre alta. Amebíase: Mais uma infecção parasitária, comum em regiões sem saneamento, por meio da ingestão ou contato com água contaminada. Acomete principalmente o intestino, e os principais sintomas são: cólicas abdominais, fezes pastosas com sangue e muco, fadiga, gases, dor para evacuar, perda de peso, vômito e diarreia.

Tive contato com a água, e agora?

Clara Buscarini também recomenda que tomar um bom banho de água quente, após o contato com a água, pode ajudar, mas é preciso atenção.





“De forma geral, após o contato prolongado com água parada de enchente, nada melhor que tomar um banho quente e se aquecer. Entretanto, a contaminação pelas mucosas pode causar infecções. Então, a melhor atitude, nesta situação, é observar possíveis sinais e sintomas relacionados às doenças citadas e procurar atendimento médico na presença deles”, diz a médica.





Além do contato com a água, é importante não consumir, em qualquer hipótese, alimentos que tenham tido contato com a água parada, além de manter a carteira de vacinação sempre atualizada. “Algumas doenças com incidência na época das chuvas podem ser prevenidas com vacinas , como hepatite A, a diarreia por rotavírus e os agravamentos da dengue”, afirma a infectologista.





Após o contato com a água, tenha atenção aos seguintes sintomas

Febre

Calafrios

Diarreia

Náuseas e vômitos

Dor de cabeça ou muscular

Cansaço, fraqueza e falta de apetite

Ao aparecimento destes sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde.

E a infectologista pede atenção: somente médicos devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, recomendar tratamentos e receitar medicamentos. Em caso de suspeita de sintomas, procure um médico.