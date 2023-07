Árvore da vida: carimbo da placenta tem se tornado tendência nos partos

683

O registro foi feito no Hospital São Paulo de Muriaé, na cidade de Muriaé (MG) (foto: Arquivo pessoal/Rômulo Oliveira)

O parto pode ser um dos motivos de maior preocupação durante a gestação e, por essa razão, muitos médicos e hospitais têm aderido a uma tendência que pode tornar esse momento mais humanizado e especial. O carimbo da placenta vem ganhando força nos últimos anos, mas ainda é um tabu para muitas pessoas que não conhecem bem a prática.

Um vídeo divulgado no último domingo (9/7) pela fotógrafa Ludmilla Gusman em seu perfil no Instagram chamou a atenção para um assunto ainda pouco discutido: o carimbo da placenta. Nas imagens, que repercutiram assim como outros vídeos do tipo tem viralizado nas redes sociais, Ludmilla grava o momento em que um profissional da saúde realiza o carimbo.





A fotógrafa muriaeense, que registra nascimentos em Muriaé há nove anos, presenciou o carimbo pela primeira vez e ficou muito feliz em participar da experiência. “Eu fico encantada como os profissionais têm se empenhado em oferecer às mamães um parto cada vez mais humanizado. Achei a iniciativa fantástica e muito importante para eternizar esse laço de amor entre mãe e filho”, conta.





O registro foi feito no Hospital São Paulo de Muriaé, na cidade de Muriaé (MG), e a iniciativa foi uma surpresa do Dr. Henrique Lopes, médico pediatra que esteve presente no trabalho de parto de Esther Viana de Oliveira, que deu à luz a Bernardo. Ao lado do marido, Rômulo Oliveira, os pais foram presenteados pelo médico e se emocionaram, já que não estava planejado e eles nem mesmo conheciam a prática.





Em entrevista ao Estado de Minas, o casal contou como a experiência foi especial onde, segundo o pai de Bernardo, é possível “ver o poder de Deus e o mistério da vida”. “Enquanto aguardávamos para ir para o quarto, o Dr. Henrique Lopes passou por nós e chamou a fotógrafa informando que ia nos presentear. Tudo preparado por Deus para este momento tão especial”, disse Rômulo, que recomenda a prática a outras famílias.





Para o pediatra, o Dr. Henrique Lopes, cada carimbo é uma experiência singular e valiosa, e é verdadeiramente inspirador testemunhar a alegria e gratidão dos pais ao receberem o quadro da árvore da vida com a placenta. O médico começou a realizar a prática para a família de suas pacientes há um ano e cinco meses, sendo que a primeira foi a da própria filha. Desde então, ele tenta ajudar outras famílias a preservarem essa lembrança única.





“Ao receberem o quadro da árvore da vida com a placenta, os pais têm a oportunidade de refletir sobre a beleza e o milagre da vida, além de poderem compartilhar essa memória especial com seu filho no futuro. Para a mãe, em particular, essa prática pode ser emocionalmente impactante, fortalecendo a conexão única que ela teve com o bebê durante a gestação e o parto”, relatou.





O que é o carimbo da placenta?





O médico conta que as mulheres que tiveram partos de baixo risco são beneficiadas com a recordação. Como a iniciativa é recente, para receber o carimbo é necessário entrar em contato com o médico antes e combinar sobre a possibilidade da execução da arte que é feita dentro do Centro Cirúrgico, com cuidados e preparação necessários.





Após o parto, as mães recebem uma aquarela com o carimbo da placenta que nutriu e levou oxigênio ao bebê na gestação. A lembrança é confeccionada em uma tela, com tinta guache. Nela, são registrados os dados da mãe, da criança, data, horário do nascimento e palavras afetuosas.





Primeiro o médico seca a placenta com uma compressa, depois, coloca tinta e espalha pela face fetal. Retirado o excesso, o “carimbo” é feito em uma tela. Nessa mesma tela, ele carimba os pezinhos do bebê e complementa com texto sobre esse dia especial.





Mesmo sabendo da existência da placenta, muitas pessoas não sabem qual é a sua importância. Ela é o órgão responsável pela troca de nutrientes durante toda a gestação, pois é através dela que acontece a comunicação do bebê com a mãe no período embrionário.