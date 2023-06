Berberina: alternativa 'natural' ao Ozempic com potencial para perder peso

683

Alternativa natural tem sido bastante procura para perda de peso (foto: Supersmart)

A procura pelo antidiabético injetável Ozempic, que também tem sido buscado para perda de peso, continua crescendo. Nas redes sociais, diversas pessoas compartilham opiniões sobre outras alternativas ao medicamento, como o Mounjaro, um genérico manipulado e a chamada berberina, conhecida como 'Ozempic natural'. A berberina é um composto químico extraído de plantas como Hydrastis canadensis e Berberis, vendido geralmente como suplemento em cápsulas com pó dourado. Utilizado na Ásia há cerca de 2.000 anos, é tradicionalmente empregado no tratamento de diarreia e problemas gastrointestinais.









Melinda Ring, especialista em medicina integrativa na Northwestern Medicine, afirma que a berberina é um composto interessante, mas o entusiasmo em relação aos seus efeitos de perda de peso é exagerado. Nos últimos 20 anos, pesquisas têm examinado a berberina como uma substância capaz de reduzir o colesterol e regular a glicose no sangue, especialmente em pacientes com diabetes quando associada a outros tratamentos. A berberina também possui propriedades antimicrobianas, que podem ajudar a eliminar bactérias nocivas do intestino e melhorar a composição do microbioma, de acordo com Yufang Lin, especialista em medicina integrativa na Cleveland Clinic.





No entanto, os estudos sobre a perda de peso com berberina ainda são preliminares e inconclusivos. Craig Hopp, vice-diretor de divisão do Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa, ressalta que poucos ensaios clínicos foram realizados e nenhum deles é robusto. Pieter Cohen, professor da Harvard Medical School, alerta para os possíveis efeitos colaterais da berberina, como náuseas, aumento da pressão arterial e formigamento nas extremidades.