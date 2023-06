Comer rápido e não mastigar aumenta risco de diabetes, alerta nutróloga

No cotidiano agitado, muitas pessoas acabam não prestando atenção a um hábito simples, mas essencial para manter o peso ideal: mastigar adequadamente os alimentos. A nutróloga Sarah Berry, pesquisadora e professora associada do King’s College, em Londres, adverte que engolir os alimentos sem mastigá-los corretamente pode ser prejudicial à saúde, já que comer não se trata apenas de ganhar, perder ou manter o peso corporal.

Segundo Sarah Berry, o cérebro precisa de tempo para entender que está satisfeito. Ela explica, no podcast ZOE Science and Nutrition, apresentado por Jonathan Wolf, que estudos indicam que leva entre cinco e até 20 minutos para a mente compreender o que aconteceu no estômago. Comer devagar e mastigar bem os alimentos potencializa a resposta dos hormônios que regulam o apetite , como leptina, adiponectina e grelina, ajudando a manter um peso saudável. Já comer rápido faz com que a pessoa ingira mais do que o necessário, levando ao acúmulo de gordura visceral. Leia também: Comer comida queimada faz mal à saúde?