Cardiologista sugere 5 alimentos para evitar gripes e resfriados

Gripes e resfriados são infecções respiratórias comuns, especialmente durante os períodos de outono e inverno. Nesses momentos, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que facilita a propagação dos vírus causadores dessas doenças.

O que é gripe aviária, detectada em aves e suspeita em um homem no Brasil

O médico afirma que, ao realizar mudanças na dieta, as pessoas podem aumentar a imunidade e se proteger das doenças, já que alguns alimentos possuem propriedades que ajudam a combater os sintomas da gripe. Abaixo, confira cinco alimentos recomendados pelo profissional para prevenir gripes e resfriados:

Este ingrediente é rico em alicina, que possui ações anti-infecciosas e anti-inflamatórias. Um de seus benefícios principais é o fortalecimento do sistema imunológico.

Além de ser uma fonte rica em vitamina C , o limão é um alimento comum e acessível. Ele contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e equilibra os níveis de pH do sangue.