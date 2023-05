Saúde da mulher na maturidade: o que mudar na alimentação?

Coforme Ramiele Calmo, um dos principais órgãos que a mulher precisa ter atenção é com o intestino, "porque a queda do hormônio estradiol faz com que toda a permeabilidade do intestino seja alterada. Devido a isso, ocorre um aumento da gordura visceral e a predisposição a um intestino mais preso e constipado, que acabam provocando alterações na microbiota".