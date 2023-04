Ministério da Saúde tenta reverter possível falta de insulina rápida

(foto: Ely Lilly/Divulgação )





A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SECTICS/MS) publicou uma Nota Informativa%uFEFF sobre a aquisição, distribuição e dispensação de insulina análoga de ação rápida no âmbito do Ministério da Saúde.





Os últimos processos de aquisição, tanto os pregões realizados em 23/08/2022 quanto em 13/02/2023 tiveram resultados fracassados por ausência de propostas (licitações desertas).









Leia mais: Em busca de outras alternativas possíveis para abastecimento da rede, o Ministério da Saúde contatou a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para verificar possibilidade de auxílio paraaquisição internacional. Em 09/03/2023, a OPAS informou que está buscando potenciais fornecedores,uma vez que vários países da América Central e Equador também relataram problemas de fornecimento.Leia mais: Diabetes: qual é a insulina ideal para você?





O Ministério da Saúde está tomando algumas iniciativas para garantir o abastecimento da insulina análoga, são elas:





- Aquisição de insulina de forma emergencial

- Levantamento dos estoques de insulina das secretarias de estado e do Distrito Federal

- Realização do pregão de insulina análoga de ação rápida por frasco

- Alteração do procedimento de insulina análoga de ação rápida do grupo 1A para grupo 1B na tabela do SUS

- Proposta de substituição da insulina análoga de ação rápida pela insulina regular