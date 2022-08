Aveia: superalimento conquista espaço pela versatilidade

Outra característica importante das aveias é sua funcionalidade. Os alimentos à base de plantas, como é o caso do cereal, oferecem benefícios funcionais devido às propriedades nutricionais como vitaminas, minerais, polifenóis, terpenóides, alcalóides, esteróis e ácidos graxos insaturados.

Em flocos, farelo ou farinha



Pão de farinha de aveia, mais saudável do que farinha branca comum (foto: Rob Owen-Wahl/Pixabay )



Em flocos, farelo ou farinha, a aveia pode ser uma grande aliada no cardápio alimentar diário. “A aveia tem uma fibra solúvel chamada betaglucana que pode auxiliar a regular os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Em geral, a recomendação diária para adultos é aproximadamente de 20 a 30 gramas, o que equivale a três colheres de sopa”, explica a nutricionista e consultora da Jasmine Alimentos, Adriana Zanardo.





Ao longo do dia, no café da manhã, almoço, jantar e lanches, a aveia é um ingrediente fundamental na cozinha e na mesa. No café da manhã, a sugestão da nutricionista Adriana Zanardo é acrescentar aveia ao leite, no iogurte ou sobre frutas. Ao longo do dia, o grão pode substituir a farinha de trigo em diversos preparos salgados e doces.



"Sou uma entusiasta de aproveitarmos a aveia e demais cereais na culinária. Temos várias receitas com o grão, como bolos, pães, tortas salgadas e doces e pratos diversos como quibe, falafel, pizza, entre outros", explica a especialista de marketing da Jasmine Alimentos, Indra Adimari.



O grão, inclusive, desmistifica a crença de que manter uma O grão, inclusive, desmistifica a crença de que manter uma alimentação saudável e uma dieta regrada é difícil. “Por ser multifuncional e de diversas formas, é possível encontrar muitos produtos feitos à base do grão, bem como preparar em casa. A aveia não precisa ser consumida apenas crua. Hoje ela é ingrediente de preparos quentes e pode substituir, com mais saúde e sem mudar o sabor e textura, outros ingredientes como farinha de trigo”, complementa.

Por que a aveia é um 'superalimento'?



Aveia combina perfeitamente com pratos doces e salgados (foto: Andreas Lischka/Pixabay )



A boa alimentação é um dos principais fatores preventivos de doenças. Uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, fibras, peixes, frutos do mar, legumes e oleaginosas pode auxiliar a reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. “E nesse menu, a aveia pode agregar nutrientes importantes”, ressalta Adriana Zanardo.





As fibras solúveis são responsáveis pela Considerada um grão do bem, a aveia tem em sua composição fibras solúveis, principalmente a betaglucana, e fibras insolúveis, compostas, principalmente, por celulose, hemicelulose e lignina.As fibras solúveis são responsáveis pela diminuição da absorção do colesterol, triglicérides e açúcares no sangue , contribuindo na prevenção de doenças do coração. Essas fibras ainda podem agir como uma barreira física contra a invasão de organismos capazes de causar doenças.