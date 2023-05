Dipirona e hipertrofia: analgésico não interfere no ganho de massa muscular

A hipertrofia, processo em que os músculos aumentam de volume devido à sobrecarga, requer uma alimentação controlada e exercícios físicos intensos. Essa prática pode levar a dores musculares após as sessões de musculação, levantando a questão: medicamentos analgésicos, como a dipirona, podem afetar a hipertrofia

O médico do esporte e fisiatra, Fabrício Buzatto, esclarece que a dipirona não prejudica a resposta celular envolvida na hipertrofia. Ele explica que alguns estudos sugerem que o uso de anti-inflamatórios pode comprometer a hipertrofia, principalmente por inibir a resposta inflamatória. No entanto, não há evidências sólidas sobre o uso crônico e diário desses medicamentos. Buzatto ressalta que a dipirona não interfere no ganho de massa muscular.