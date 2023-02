Hipertrofia x definição muscular: tem diferença?

A alimentação correta e específica para o seu objetivo é essencial tanto na hipertrofia como na definição (foto: Sabine Mondestin/Pixabay )

É comum que as pessoas associem a hipertrofia com a imagem de um fisiculturista com muita massa muscular, e a definição com um corpo esbelto em que é possível ver os músculos sem grandes exageros. Mas existem muitas diferenças, e saber quais são é fundamental para alinhar o plano de treino com os resultados que cada um deseja dentro da academia, na prática de uma atividade física