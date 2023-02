Corpo sarado para o carnaval: como chegar à desejada barriga tanquinho

(foto: Freepik)

Atrizes e famosas como Monique Alfradique, Sabrina Satto, Adriana Bombom e Viviane Araújo surgem no período que antecede o carnaval e são o assunto do momento quando é para falar sobre shape em dia e barriga trincada. Muita gente, mesmo seguindo dieta rigorosa e um plano de atividade física disciplinado , não consegue por si só esse abdômen, o que pode gerar, inclusive, muita frustração.Mas o que é necessário para conseguir o tão sonhado tanquinho? Diferente do que muita gente pensa, não basta se matar em treinos, pois os resultados não surgem do dia para a noite e exigem paciência, dedicação e disciplina.Além da genética, atualmente existem cirurgias como a lipo HD e técnicas minimamente invasivas, como a aplicação de substâncias na região abdominal e de bioestimuladores corporais, que conseguem gerar um resultado positivo. Tudo isso, sem esquecer de um planejamento de atividades físicas e alimentação específica , de acordo com o objetivo e biotipo.Conforme o médico cirurgião plástico Rafael Kenji, a Lipoaspiração HD ( High Definition) ou Lipoaspiração LAD (alta definição) é uma técnica utilizada para aspirar gordura em determinada região do corpo de maneira mais precisa. Um procedimento cirúrgico mais moderno, que permite não apenas a retirada de gordura (lipo tradicional), como também modelar o corpo, destacando a musculatura e acentuando o contorno corporal."Esse procedimento leva em consideração o biotipo dos pacientes. Tanto a lipoaspiração convencional quanto a lipo HD ou LAD tem o mesmo objetivo: remover a gordura de determinada parte do corpo, porém, no caso do último, são aplicadas técnicas diferentes para oferecer uma definição estrutural maior."Segundo Kenji, a cirurgia pode ser realizada, normalmente, a partir dos 18 anos de idade, período em que o corpo já está desenvolvido, quando o jovem está apto a assumir responsabilidades e entender bem como funciona o procedimento cirúrgico a que irá se submeter. O resultado final, conforme explica o cirurgião, pode ser visto a partir de quatro a seis meses."Em 45 dias, o paciente verá aproximadamente 70% do efeito da cirurgia. Esse período podem variar dependendo da intensidade do procedimento. Já a durabilidade vai depender muito da qualidade de vida. Aqueles que possuem uma vida saudável com alimentação balanceada e atividade física regular, tendem a ter sua satisfação de resultado por longos anos."Vale ressaltar que é fundamental estar atento ao profissional escolhido, ou seja, cirurgião plástico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, local adequado de atendimento e cirurgia dentro das normas da vigilância sanitária e referências sobre o profissional.Além da cirurgia, existem técnicas minimamente invasivas, como as trabalhadas pelo fisioterapeuta dermatofuncional, biomédico, mestre em medicina estética e criador do método Harmonização Corporal, Thiago Martins, com aplicações locais de um blend de substâncias que vão atuar reestruturando o local onde são usados.

"Entre eles nós temos o Piruvato de Cálcio, que regula o funcionamento do organismo e melhora o aumento de massa magra; o HMB, também indicado para pessoas que buscam ganho de massa muscular; o BCAA injetável, que proporciona um processo de construção das fibras musculares mais rápido que o convencional; a Crisina, que auxilia na hipertrofia muscular; o Buflomedil, que age na microcirculação; a L-Carnitina, que desempen ha papel crucial na geração de energia, transportando ácidos graxos para as mitocôndrias de suas células; combinados com L-Valina, que tem ação positiva no controle do estresse e da insônia, no fortalecimento do sistema imunológico, na produção de energia física e mental, na formação e na reconstrução de massa muscular; L-Arginina, que auxilia na melhora da performance e no ganho de massa magra; a L-Ornitina, que também ajuda a ganhar massa muscular e reduzir a gordura do corpo; a Isoleucina, que tem atuação no metabolismo energético e na recuperação do tecido muscular depois de exercícios; a Coenzima Q10, que trabalha contra os sinais de envelhecimento, aumentando a oxigenação tecidual; o SiliciuMax, que traz mais hidratação e elasticidade e na síntese de colágeno e de elastina e, também, a Teacrine, que melhora o desempenho físico. E, como não adianta ter barriga de tanquinho se ela estiver flácida, além de trabalhar na gordura e a definição abdominal, essas técnicas conseguem melhorar a flacidez."





O biomédico conta que esse tipo de procedimento pode ser realizado em pacientes que já possuem uma definição aparente ou pouca gordura abdominal. "Para um efeito satisfatório, são necessárias pelo menos dez sessões para os ativos."Já no caso dos bioestimuladores corporais, que também têm efeito positivo quando aplicados no abdômen, promovem um efeito como de uma cola, fazendo com que a pele fique mais aderida à musculatura e, consequentemente, deixando-a mais firme."É necessário que sejam feitas três aplicações com intervalos maiores. Independente do protocolo, a durabilidade fica em torno de 12 a 24 meses e devem ser feitas pelo menos uma vez ao ano para manter os resultados, sem se esquecer, é claro, do quão fundamental é criar uma rotina de alimentação saudável e de atividades físicas, afinal, são esses hábitos que trazem respostas mais efetivas."Uma das grandes ciladas para quem busca a definição muscular é negligenciar a alimentação. Não basta apenas fazer exercícios ou procedimentos para alcançar resultados.Um bom planejamento alimentar é essencial, e deve levar em conta alguns pontos importantes, como biótipo corporal, metabolismo hormonal e bioquímico e ainda os tipos diferentes de gorduras.De acordo com o nutricionista especializado em bioquímica celular e oxidologia, sócio-fundador da Soloh Clínica de Nutrição, Felipe França, primeiramente é necessário ver a questão etária, que tem muita influência sobre a composição muscular, principalmente nas mulheres, por justificativa hormonal."Alimentos podem ajudar ou atrapalhar na formações e degradação de hormônios. O acúmulo ou não de gordura localizada na região abdominal é proveniente de uma regularidade alimentar e de atividade física. Dedicar-se a uma alimentação limpa, integral, com alto teor de fibras e termogênicos naturais e longe de industrializados, como os açúcares, farinha branca e gordura saturada pode auxiliar no processo de queima nessa região."O organismo possui dois tipos de gordura: a subcutânea e a visceral. A subcutânea é aquela localizada abaixo da pele e que possui como característica a aparência de "gordura mole". A visceral é aquela acumulada na cavidade abdominal, abaixo dos músculos e que se encontra próxima de órgãos, prejudicando sua funcionalidade, que é a grande preocupação da área de saúde, já que traz junto comorbidades que podem ser letais.Toda e qualquer dieta, sobretudo aquelas em que o paciente deseja alcançar determinado resultado, devem ser feitas com o acompanhamento profissional adequado, pondera Felipe."É muito importante saber o viés metabólico para adequar a dieta e, consequentemente, melhorar o perfil do corpo, além de evitar protocolos de muita restrição sem acompanhamento profissional adequado. Estudos mostram, cada vez mais, que dietas muito restritas podem levar a compulsão alimentar, prejudicando, inclusive, o raciocínio e a memória, já que muitas vitaminas que são necessárias para realizar determinadas tarefas não são obtidas quando restringimos muito a dieta."Existem planejamentos balanceados que contam com alimentos saudáveis, mas, segundo o nutricionista, para aqueles que precisam perder medidas ou ganhar massa magra, tudo vai depender do peso atual, do percentual de gordura e de todo um histórico físico e familiar para, então, a partir daí, traçar a melhor a conduta nutricional."Vale sempre lembrar que, qualquer resultado só é possível a partir de uma mudança no estilo de vida com qualidade do sono (é necessário regularizá-lo, já que o cortisol, se mal aproveitado ou estimulado, gera também um acúmulo de gordura indesejado) e alimentação, aumentando de forma consciente a quantidade de minerais. Esse é o segredo de um emagrecimento correto e duradouro. As vitaminas também são de suma necessidade para o metabolismo bioquímico de queima de gordura. O estilo de vida inadequado, como o estresse , é outro grande vilão para a perda de gordura abdominal."Quando se queima gorduras, França conta que é produzida energia em forma de uma molécula chamada de ATP. Para ser formada, gera alguns elementos como o gás carbônico, que pode ser eliminado pelos pulmões, e ainda água, que sai pela urina e pelo suor. É importante que esses processos estejam saudáveis."Uma dica para verificar se o paciente está liberando toxinas é através da urina. Isso pode ser percebido quando ele faz atividade física e sua urina fica mais escura que o normal, já que junto com a água da urina também são eliminadas toxinas pela oxidação." hidratação do corpo é outro fator que influencia no combate à gordura localizada, pois se há grande ingestão de fibras e baixa ingestão de água, o efeito será contrário, podendo gerar gases e constipação. Quando hidratadas, as fibras auxiliam na eliminação de toxinas do organismo.Felipe finaliza pontuando que o corpo "perfeito" é o corpo que cada um tem. "Precisamos, apenas fazer com que a máquina funcione com a quantidade de nutrientes fechados para cada indivíduo. O que devemos pensar é se essa cobiça pelo corpo alheio trará saúde em todos os aspectos ou o contrário."