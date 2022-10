Dia Mundial da Alimentação: a importância de se comer para viver

(foto: Marcelo Lelis/Artes EM/D.A Press)





A alimentação é mais do que a forma de o organismo obter nutrientes necessários para a sobrevivência. Falar em uma boa alimentação é falar em harmonia. Um acesso equilibrado à alimentação é sinal de igualdade social, e o contrário também se aplica. Comer bem é estar emocionalmente bem, com saúde para uma vida ativa.

O corpo bem nutrido encontra uma mente sã. Uma dieta adequada não apenas contribui para a ausência de doenças, mas leva a um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Comer para viver, e não viver para comer – é uma das tônicas que vêm à pauta neste domingo (16/10), quando se lembra o Dia Mundial da Alimentação.

A data, escolhida em alusão à criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 1945, tem a intenção de promover a reflexão a respeito do quadro atual da alimentação mundial. É também um apelo à ação para garantir segurança alimentar em todo o mundo. Hoje, quase 40% da humanidade – 3 bilhões de pessoas – não consegue pagar por uma dieta saudável, e a fome está aumentando.

"Cuido da alimentação não por estética, mas pela saúde mesmo. E também para não ter mais refluxo, que me atrapalha na hora de cantar" Artane Inarde, cantora



A cantora Artane Inarde cuida bastante da alimentação, (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Sempre que é lembrado, o Dia Mundial da Alimentação levanta um tema específico que norteia atividades artísticas, esportivas e acadêmicas realizadas ao redor do mundo. A primeira comemoração ocorreu em 1981, quando o tema abordado foi "A comida vem primeiro". O marco está alicerçado em quatro pilares: melhor nutrição, melhor produção, melhor ambiente, e melhor qualidade de vida. O tema deste ano é “Alimentação segura, melhor saúde”.

E toda vez que é reverenciado, o dia dedicado ao tema discute assuntos como fome, obesidade, desnutrição, desperdício, segurança alimentar, além da relação da cadeia da alimentação com o meio ambiente, entre muitas outras nuances. Considerar, por exemplo, a segurança alimentar é abordar o papel importante de uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente para toda a população.

É um direito básico, mas até que seja garantido a todos ainda há um longo caminho a ser percorrido, quem diria no Brasil, onde uma alimentação de qualidade também é assegurada por lei (Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006), que determina: "A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população".

Magra mesmo por um aspecto genético, a cantora Artane Inarde, de 40 anos, nunca precisou fazer dieta, não se preocupa com a balança. Na infância, o corpo magro era, na verdade, motivo de apelidos na escola. "Achava ruim, me achava feia. Mas os anos foram passando, e ainda na adolescência fiz as pazes com a minha magreza. Nunca me atentei a padrões, e hoje sou bem resolvida com meu corpo, aprendi a gostar de mim do jeito que sou, me amo", diz.





BONS HÁBITOS Em casa, ainda criança, ela se lembra de que os pais mantinham bons hábitos alimentares – à mesa, muita fruta, verduras e legumes. Artane conta que come de tudo, mas não em grandes quantidades. Costumava consumir açúcar e farinha branca, por exemplo, porém sem excessos. Na gravidez, apresentou um quadro de diabetes gestacional, e a partir daí realmente parou de ingerir açúcar.

Hoje, o filho, com 6 anos, nunca experimentou refrigerante. Agora, o marido de Artane, que tem tendência para engordar, começou a fazer uma reeducação alimentar, e a cantora acompanha – “entrou na vibe”, em suas palavras. Passou a gostar de cozinhar, pesquisa e descobre receitas saudáveis, encontra ingredientes alternativos.

Para ela, uma boa alimentação também ajuda a evitar o refluxo gástrico, algo que a incomoda. "Cuido da alimentação não por estética, mas pela saúde mesmo. E também para não ter mais refluxo, que me atrapalha na hora de cantar."

Artane diz que manter uma boa rotina alimentar é questão de estar bem. "Às vezes, você tem segundos de prazer comendo aquilo e uma tarde inteira de mal-estar. Não vale a pena. Tento encontrar o prazer na alimentação saudável e tenho conseguido. Faz diferença até no humor. Bem-estar é se sentir leve, sem desconforto para fazer o que gosta. Isso não tem preço."