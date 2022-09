Como manter o estresse fora de casa para seu bem-estar

As pessoas passaram a olhar o lar como a exteriorização de suas vidas (foto: Ferenc Keresi/Pixabay ) Nestes últimos tempos, o fato da casa ser o refúgio e local de segurança foi reafirmado como nunca por conta do período pandêmico. As pessoas passaram a olhar o lar como a exteriorização de suas vidas, além de ser o local que compartilhar todos os momentos, onde começa e termina o dia e nesse meio tempo trabalha, estuda, cozinha, brinca com as crianças e, claro, relaxa.







Espaço para relaxar

Claro, todos os espaços de sua casa devem ser convidativos para os moradores, mas é interessante criar um cantinho especial, charmoso e preparado para momentos de relax. Seja uma poltrona confortável para a leitura diária, uma rede para a soneca da tarde, um espaço para meditar, pintar ou tocar algum instrumento, enfim, qualquer atividade que seja prazerosa para você e seus familiares.



Seu quarto, seu refúgio

Se casa é considerada um ambiente sagrado, o dormitório deve ser ainda mais. E isso porque é um ambiente íntimo, para recolher e descansar, repor as energias ou simplesmente estar a sós. Se empenhe para que o local seja o mais confortável, cômodo, acolhedor e pessoal possível. Decore com ítens que você goste, utilize lençóis, mantas e almofadas macias, pendure fotos e quadros que te façam lembrar de momentos felizes. Faça com que tenha a sua cara.

O hábito de dedicar alguns minutinhos por dia para o cuidado próprio deveria ser colocado em prática sempre. Com o corre-corre diário algumas vezes acabamos nos esquecendo que coisas simples, como um banho relaxante e aromático por exemplo, pode ser muito prazeroso. Aproveite para dedicar esses cuidados na hora do banho ou antes de ir dormir. Que tal uma máscara relaxante , uma auto-massagem, esfoliação, hidratação e qualquer outro ritual de beleza que te agrade? É transformador.



Atenção à iluminação

É recomendável optar por luzes amarelas em áreas de descanso, como salas e quartos (foto: Steve Buissinne/Pixabay )

Prestar atenção à iluminação é uma boa pedida para manter os ambientes cálidos, mas, ao mesmo tempo, funcionais. Para isso é recomendável optar por luzes amarelas em áreas de descanso, como salas e quartos. Dessa maneira, esses ambientes se verão mais relaxantes e com um clima agradável que permitirá desconectar e até mesmo se preparar para dormir.



Uma casa cheirosa

A aromaterapia está em alta e o fato é que não podemos negar que um cheirinho gostoso espalhado pela casa é muito agradável. Alguns odores específicos, como a lavanda, o cedro e o gerânio, por exemplo, são capazes de acalmar e relaxar. Sendo assim, use e abuse de velas, difusores de essências cheirosas para perfumar a sua casa e espalhar bons fluidos.

Engana-se quem pensa que para praticar atividades físicas em casa é preciso ter uma academia ou um espaço reservado. Na verdade, as únicas coisas necessárias são força de vontade e um espaço livre na sala, quarto ou varanda. Não importa a atividade física escolhida, aliás, existem vários apps que podem te ajudar com isso, o importante é se movimentar e isso serve tanto para a saúde física quanto a mental. Arraste os móveis, tire as mesinhas do centro da sala e comece a se exercitar. O sentimento de dever cumprido que nos invade depois é muito prazeroso.



O horário das crianças

É muito importante pensar nas crianças e separar alguns minutos do dia para que façam atividades em família e se sintam incluídas na rotina. Tente criar um espaço em um cômodo comum, como na sala de TV por exemplo, com áreas para pintar, desenhar e jogar. Experimente e comprove como seus pequenos se sentirão satisfeitos em ver um cantinho dedicado a eles.



E das plantas e flores

Cuidar das plantas e flores da casa pode ser mais benéfico do que você imagina. É uma atividade relaxante, prazerosa e que ajuda muito a espairecer a cabeça. Pense em cultivar uma hortinha em casa ou então um jardim com flores e plantas variadas, seja em vasos ou então na sua área externa como jardim ou quintal. Além da terapia, você ainda terá uma decoração linda e fresca em casa.



Culinária para relaxar



Se ainda não descobriu o gosto pelo preparo dos alimentos, recomendamos que prove (foto: Werner Heiber/Pixabay )





Ainda falando em atividades corriqueiras que ajudam a relaxar, não podíamos deixar de mencionar a culinária. Se você ainda não descobriu este gosto pelo preparo dos alimentos, recomendamos que prove. Cozinhar ajuda a relaxar, a acalmar, estimula os sentidos e pode proporcionar bons momentos em família se cada um realizar uma tarefa durante a preparação dos alimentos. Não importa qual seja a refeição, café da manhã, almoço ou jantar, transforme-a em algo especial na sua casa.



Desfrute da área externa

Para finalizar, se você tem uma área externa na sua casa, não importa o tamanho, desfrute-a ao máximo. Uma área externa pode ser uma válvula de escape, um sopro de ar fresco e o cantinho mais especial da sua casa. Prepare-a com móveis confortáveis, decore-a com almofadas, vasos e plantas, coloque uma mesa para realizar as refeições, uma rede, um balanço e aproveite seu pedacinho de paraíso.