Controle a ansiedade com pequenos truques em casa

As flores frescas proporcionam beleza natural que alivia e ajuda a baixar os níveis de estresse e ansiedade (foto: RainerBerns/Pixabay )



LEIA MAIS 14:48 - 12/07/2022 Estresse 'envelhece' sistema imunológico e abre porta para doenças

08:42 - 10/07/2022 Por que demonstrar estresse e ansiedade pode melhorar sua imagem

10:51 - 20/06/2022 Ioga: equilíbrio e paz para lidar com o estresse do dia a dia De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população ansiosa, aproximadamente 19,4 milhões de pessoa. Um problema de saúde que invade a rotina diária das pessoas e que nem sempre é fácil lidar e livrar-se dele. Mas, saiba que simples mudanças no dia a dia, ou dentro de casa, podem ajudar a aliviar os sintomas da ansiedade ou controlá-los.Por isso, a equipe de habitissimo, plataforma especializada em serviços de médias e grandes reformas, reuniu algumas dicas de decoração que poderão ajudar nesse processo.

Mantenha os ambientes organizados

Estudos afirmam que a desordem é capaz de aumentar os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Além disso, viver no meio da bagunça fará com que você perca tempo buscando o que necessita ou acumulando coisas desnecessárias, dificultando o seu bem-estar. Para ajudar, a primeira dica é quanto a organização: ter as coisas ordenadas lhe ajudará a estar emocionalmente equilibrado para controlar a ansiedade, além de fazer com que você aproveite melhor o seu tempo.

Aposte nas cores claras e evite estampas

Estampas e cores fortes podem gerar a mesma sensação da desordem, causando estresse. Se o que você busca são ambientes onde seja possível relaxar, o ideal é apostar nas cores claras e neutras, que trazem tranquilidade, e evitar estampas muito pesadas. Esses pequenos detalhes ajudarão a controlar os sintomas de ansiedade.

Uma casa bem arejada e com muita incidência de luz natural pode ser considerada um grande remédio e ajuda a controlar a ansiedade. Estes elementos nos enchem de energia, força e podem ajudar a combater a dor e o estresse. Portanto, evite bloquear as janelas e portas e dê passagem à ventilação e aos raios de sol e recarregue suas energias.

Prefira ambientes abertos

Plantas e flores frescas





A ansiedade invade a rotina diária das pessoas e nem sempre é fácil lidar e livrar-se dela. Um banho relaxante é uma boa dica (foto: StockSnap/Pixabay )

As flores frescas e as plantas, além de aportar vida aos nossos ambientes, proporcionam uma beleza natural que alivia e ajuda a baixar os níveis de estresse e ansiedade. A alma e a alegria das flores e plantas frescas invadem a casa enchendo-a de vida e deixando os ambientes mais agradáveis e acolhedores. Além disso, cuidar das plantas pode ser uma atividade que acalma.

Poucos móveis e objetos

Com o passar do tempo, costumamos acumular objetos e isso não é aconselhável. Mesmo que tenham um valor afetivo, quando são em excesso, podem gerar ansiedade por deixarem o ambiente confuso e carregado demais. Em dias estressantes, um lugar limpo e em ordem é essencial. Por isso, nos ambientes em que passa a maior parte do tempo, o ideal é deixá-la com os móveis essenciais e os adornos justos.

Aposte nos banhos relaxantes

Quem disse que você precisa de uma banheira para um banho relaxante? Alguns cuidados podem deixar seu banheiro como um oásis particular para que tenha um bom banho relaxante : escolha sais da fragrância de sua preferência, evite a luz artificial, aposte na iluminação com velas e deixe a água na temperatura de sua preferência. Essas são ótimas técnicas para tornar o banho um momento especial.







Lugares apertados e claustrofóbicos podem gerar desconforto em quem sofre de ansiedade. Por isso, prefira ambientes integrados ou espaços semi-abertos. Evite também acumular muitos móveis e objetos e, se possível, deixe espaços vazios entre eles.