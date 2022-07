Adeus ao estresse e à ansiedade

O psicólogo Bernardo Coelho ressalta que é importante reverter o processo de automatização gerado pelas novas tecnologias para buscar uma vida mais saudável (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Hoje, o grande fator de sofrimento mental do ser humano é justamente a desconexão dos outros, o isolamento, a falta de pertencimento, do não se sentir acolhido" Bernardo Coelho, psicólogo, especialista em mindfulness





A falta de foco na realidade presente, acentuada pelo bombardeio de informações, aliado à nossa reatividade sem filtro, têm levado o ser humano a um nível de estresse e ansiedade que se alastra, a cada dia mais, como uma epidemia.





“Vivemos em um contexto no qual tudo nos leva a uma aceleração, no fazer, no consumir e até no lazer”, enumera o psicólogo Bernardo Coelho, de 46 anos, especialista em mindfulness, que em tradução livre é ‘atenção plena’.

Para o psicólogo, que trabalha como instrutor de mindfulness, uma técnica terapêutica aliada à autocompaixão, prestar atenção no que nos acontece e treinar nosso cérebro para “não sermos tragados por essa aceleração” tornou-se urgente para levarmos uma vida saudável.





Aceitar-se exatamente como você é o livra de comparações e do ritmo acelerado dos dias atuais (foto: Pixabay)

AUTOESTIMA Na prática, explica o psicólogo, a atenção plena ajuda a “reverter esse processo de automatização” gerado pelas novas tecnologias e por um ambiente cada vez mais competitivo.

Bernardo explica que existem diversos tipos de meditação. A relacionada ao mindfulness significa mais do que estar presente e prestando atenção ao que está se fazendo no aqui e agora, mas evitar o denominado ‘piloto automático’.





O especialista assinala outro traço do mundo contemporâneo. Dessa vez, concentrado na autoestima. Para o psicólogo, esse foco está relacionado a um mundo competitivo, em que coaches ensinam altas performances, nas quais a pessoa é incentivada a “ser muito especial’’.





“Acho isso meio absurdo, é como dizer assim: ‘No mar de pessoas medíocres, é muito fácil você se destacar’. Jogam com essa comparação. Acho isso muito perigoso”, explica o psicólogo.

E ele explica o porquê desse perigo para a saúde mental do sujeito. “Hoje, o grande fator de sofrimento mental do ser humano é justamente a desconexão dos outros, o isolamento, a falta de pertencimento, do não se sentir acolhido. Talvez, por isso também, a solidão, o estresse, a depressão, a ansiedade e todos esses sintomas sejam devido ao automatismo e à comparação”, analisa.





Para Bernardo, a autoestima muitas vezes está ligada à comparação narcísica do ser humano. “De uma maneira geral, ela é tratada dessa maneira”, ressalta.





Tão ruim quanto uma pessoa ter uma autoestima baixa, na visão do psicólogo, é ter esse sentimento em alta, na medida em que a pessoa se sente melhor do que as demais.





“E hoje, questões muito delicadas, como supremacia branca, bairrismos, patriotismos muito enrijecidos, essa polarização que vivemos, vêm dessa ideia de querer se sentir muito extraordinário”, avalia .





Em contrapartida, o autoapreço, diferencia Bernardo, é “um conceito muito mais genuíno e gentil de se aceitar exatamente como você é. E a autocompaixão nos faz sair desse lugar de comparação, que traz tanto sofrimento”, disse.

Aprendendo a se comunicar pacificamente

O autoapreço e a autocompaixão necessitam do aprendizado de novas formas de se comunicar.





O psiquiatra Rodrigo de Almeida Ferreira destaca o treino de uma comunicação não-violenta . “Que seja útil, funcional e mais eficaz”, pontua.





Segundo ele, o estresse e a ansiedade ativam redes neurais relacionadas à “autopreservação, autoproteção e a autodefesa”. “Que são péssimas redes neurais (estresse e ansiedade) para serem ativadas na hora de se comunicar, porque levam à acusação, a posturas defensivas, que, por sua vez, levam ao conflito”, explica.





AÇÕES PACIFISTAS Da observação da dificuldade de conviver sem mediar conflitos com desavenças pessoais e guerras entre os povos, nasceu a busca por uma comunicação não violenta (CNV).





O psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg (1934-2015) é o autor da abordagem. Ele se inspirou nas ações pacifistas de grandes líderes, como Martin Luther King Jr e Mahatma Gandhi.





Durante a infância, o psicólogo viveu em uma escola, nos Estados Unidos, a realidade violenta pelo fato de ser judeu. Na década de 1960, Marshall dedicou a carreira acadêmica ao estudo do comportamento humano violento em diversos contextos sociais.





O norte-americano tinha em mente ajudar a construir uma cultura da paz. Para tanto, ele formulou técnicas que auxiliam a alcançar esse objetivo. O livro de sua autoria, “Comunicação Não-Violenta”, hoje é um bestseller em 65 países.

Palavra de especialista

Rodrigo de Almeida Ferreira

Psiquiatra

Comunicação não violenta é efetiva e gratificante

“Muitas vezes, a forma como nos comunicamos é influenciada por pensamentos que interpretam a realidade com um viés de ameaça ou injustiça. O resultado é uma atitude defensiva ou de contra-ataque que contribui para intensificar emoções negativas e agravar conflitos interpessoais.





Com intenção e treinamento, podemos adotar uma postura consciente ao ouvirmos e nos expressarmos, formulando respostas que favoreçam o entendimento mútuo e a satisfação das necessidades emocionais.





Esse é o objetivo da comunicação não violenta. Se a fala de uma pessoa nos desperta raiva, em vez de reagir automaticamente, podemos nos perguntar: o que levou a pessoa a dizer aquilo? Qual a necessidade que ela busca atingir dessa forma?.





Quais ameaças ou injustiças que vejo na fala dela? Essas minhas interpretações são realistas? Qual a minha necessidade que quero atender com a minha fala? De que forma posso me expressar para aumentar a chance de atender a minha necessidade?





Responder a essas perguntas resulta numa comunicação muito mais efetiva e gratificante.”