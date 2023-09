Segundo o nutricionista Antônio Wanderson Lack de Matos, a boa alimentação desempenha um papel fundamental para a manutenção de um sistema imunológico saudável, mas não é o único elemento. “Uma dieta rica em alimentos nutritivos pode fortalecer o sistema imunológico e ajudar a proteger o corpo contra doenças. No entanto, é importante adotar uma abordagem holística para a saúde, incluindo outros hábitos saudáveis, para manter a imunidade em seu melhor estado. Consultar um nutricionista ou profissional de saúde pode ser útil para criar um plano alimentar personalizado”, explica o especialista.

A seguir, Antônio Wanderson separou sete melhores alimentos para impulsionar a imunidade e como eles podem ser incorporados à sua dieta diária:

1. Frutas Cítricas

As frutas cítricas, como laranjas, limões e grapefruit, são amplamente conhecidas por sua alta concentração de vitamina C. Segundo Antônio, a vitamina C é um antioxidante que pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, estimulando a produção de células brancas do sangue e aumentando a produção de anticorpos. “Consumir uma porção diária dessas frutas pode ser benéfico”, afirma o nutricionista.