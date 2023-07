Recomenda-se consumir pelo menos dois ovos por dia, de forma equilibrada e como parte de uma dieta saudável e variada Pixabay

Com a chegada do inverno e o aumento dos casos de resfriado, é fundamental fortalecer o sistema imunológico. Um poderoso aliado na alimentação é o ovo. Conforme a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, o ovo é um verdadeiro tesouro nutricional, repleto de vitaminas, minerais e proteínas de alta qualidade. Sua composição nutricional o torna um alimento importante para fortalecer nossas defesas naturais contra doenças, incluindo o resfriado.