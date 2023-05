Proteínas vegetais: fontes, benefícios e necessidades proteicas

Quando a alimentação vegana é colocada em pauta, há muitos questionamentos e o principal deles é em relação a quantidade de proteínas que são consumidas. A restrição de produtos de origem animal, conhecidos por serem uma completa fonte proteica, exige atenção maior na escolha de alimentos de origem vegetal que supram as necessidades de proteína de maneira efetiva.

Carolina Carvalho, chef vegana, conta que as fontes de proteína vegana são benéficas para qualquer tipo de dieta: "É importante diversificar o cardápio e obter os nutrientes necessários por meio de alimentos diferentes. Além de ser benéfica por contribuir para a redução de doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer, uma dieta à base de fontes de proteína vegetal também auxilia na manutenção do peso e no fortalecimento muscular".