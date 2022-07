Comer ovo na infância ajuda no desenvolvimento do cérebro

A colina, vitamina do complexo B presente no ovo, tem importante função cerebral relacionada à memória (foto: Myriams-Fotos/Pixabay )



Com tanto valor nutricional, Lúcia Endriukaite dá detalhes sobre a importância do ovo na alimentação e como seus nutrientes são poderosos aliados para manter a saúde





1 - Quais os benefícios do ovo para o cérebro?





"O ovo é uma ótima fonte de proteína e apresenta em sua composição um composto de nutrientes, como vitaminas do complexo B representados por tiamina, riboflavina, colina, vitamina B12, ácido fólico, piridoxina, biotina e vitaminas lipossolúveis A, D,E,K. Além disso, contém os carotenoides luteína e zeaxantina e minerais, como ferro, selênio, magnésio, zinco que atuam não só no cérebro, mas no organismo como um todo".

2 - Qual a ligação de cada nutriente para a saúde do cérebro?





"As vitaminas do complexo B atuam de forma conjunta em reações bioquímicas para a produção de energia, e a tiamina, por exemplo, age como uma coenzima no fornecimento de energia, produção de aminoácidos e trabalha na síntese de acetilcolina. Já a colina é matéria-prima para a produção de acetilcolina, um neurotransmissor relacionado à transmissão do impulso nervoso, coordenação e movimento. A colina tem uma importante função cerebral relacionada à memória."





O cérebro também necessita de ingredientes como ácido fólico, zinco, magnésio para a produção de neurotransmissores, como serotonina.

3 - É verdade que o consumo de ovos ajuda na performance cognitiva?





"O ovo é um alimento fonte de colina, uma vitamina do complexo B que apresenta ações relativas à cognição. A colina tem sua importância já na vida intrauterina, onde ocorre o fechamento do tubo neural e a formação de hipocampo relacionado à memória. Após o nascimento, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento cerebral nos primeiros anos de vida, que pode estar relacionado à melhor cognição ao longo da vida."

"Estudos mostram que a luteína e zeaxantina, carotenoides presentes na gema do ovo, estão relacionados à cognição, pois apresentam ação antioxidante na formação de radicais livres e protegem a bainha de mielina, estrutura composta por gordura que envolve a célula nervosa e favorece a transmissão do impulso nervoso entre o sistema nervoso central e todo o corpo", destaca a nutricionista.



A nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, assegura que a partir dos 6 meses o ovo pode entrar na alimentação do bebê e ingestão de proteína varia de acordo com a faixa etária das crianças (foto: Arquivo Pessoal)



"A partir dos 6 meses, o ovo pode entrar na "A partir dos 6 meses, o ovo pode entrar na alimentação do bebê como parte da introdução de alimentos, na forma de papa e que vai sendo alterado com o desenvolvimento e crescimento da criança. Essas alterações de textura promovem o desenvolvimento oro faríngeo da criança e vai prepará-la para os hábitos e texturas da alimentação da família."

5 - Qual o consumo ideal de ovos na infância?





A prática do consumo de uma boa alimentação é fundamental para garantir o crescimento e desenvolvimento da criança. "De acordo com a RDA (Ingestão Dietética Recomendada), a ingestão de proteína varia de acordo com a faixa etária das crianças. Considera-se 1,1g / kg de peso para crianças de 1 a 3 anos e 0,95 g/ kg de peso para a faixa etária de 4 a 13 anos. O consumo de 1 a 2 ovos por dia é adequado, tendo em vista outras fontes proteicas da alimentação. É importante considerar que o ovo é uma importante fonte proteica, com uma diversidade de nutrientes que colaboram com o melhor estado nutricional. Além disso, o ovo é considerado “comida de verdade” e de fácil acesso."





6 - O ovo ajuda no desenvolvimento dos ossos?









Quando o assunto é desenvolvimento ósseo, é importante destacar a importância da prática do exercício físico, combinado a uma alimentação equilibrada com verduras, legumes, frutas e composta por ovo, que contém vitaminas A, D, K, minerais como cálcio, magnésio, proteínas, que são nutrientes importantes para a formação óssea.Leia também: Quadrinhos para crianças sobre alimentação saudável .

"Estudo realizado por Coheley e colaboradores verificaram que existem evidências positivas entre o consumo de ovo e osso cortical em crianças saudáveis."

7 - É verdade que crianças que incluem ovos na alimentação se tornam adultos mais altos?





"Uma alimentação equilibrada pode atender as necessidades da criança e promover o seu desenvolvimento, mas não se pode afirmar que o ovo tem esta função ou apelo. Além da alimentação saudável, a genética tem a maior influência na estatura das pessoas."







Um dos alimentos mais comuns no prato dos brasileiros, o ovo é também um dos mais ricos em termos nutricionais. Em suas diversas formas de consumo, ele tem vitaminas que ajudam a aumentar a imunidade e a desenvolver o cérebro.